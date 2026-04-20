Das Hotel The Florentin in Frankfurt am Main, ein Betrieb der Althoff Collection, hat Details zu seinem Wellnessbereich bekannt gegeben. The Spa, so der schlichte Name, umfasst 1.000 Quadratmeter und ist ein zentrales Element des Hotelkonzepts. Neben einem 14 Meter langen Indoorpool mit Tageslicht erwarten Übernachtungs- und Tagesgäste verschiedene Saunen sowie ein Dampfbad. Für die Gestaltung zeichnete Das Designstudio Unscripted aus Singapur verantwortlich. Dabei standen klare Linien und eine ruhige Atmosphäre im Vordergrund. Ein 24 Stunden täglich zugängliches Fitnessstudio für Hotelgäste ergänzt das Angebot. Die verschiedenen Zonen gehen fließend ineinander über. Spa-Managerin ist Nina Kuhn. Sie beschreibt die Ausrichtung der Anwendungen als Zusammenspiel aus Technik und Berührung ohne feste Routinen. Gearbeitet wird in den Kabinen mit Produkten von Dr. Barbara Sturm, verfolgt wird ein medizinisch geprägter Ansatz mit dem Fokus auf Hautregeneration und Reduzierung von Entzündungen. Für externe Gäste werden sowohl die Tagesnutzung als auch dauerhafte Mitgliedschaften angeboten, die einen täglichen Zugang zu Pool, Saunen, Dampfbad, Außenbereich und Fitnessraum umfassen. Der Wellnessbereich soll laut Unternehmen als eigenständiges Ziel für Städtereisende und lokale Gäste positioniert werden.

Aufmacherbild: Daniel_Schaefer-Studio



