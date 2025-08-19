Autograph Collection Hotels hat das Louis C. Jacob, Hamburg in sein Portfolio von über 330 Hotels weltweit aufgenommen. Das 230 Jahre alte Hotel liegt an der prestigeträchtigen Elbchaussee und ist ein ruhiger Rückzugsort nur wenige Minuten von den kulturellen Sehenswürdigkeiten Hamburgs entfernt. 84 geräumige Zimmer, darunter 17 Suiten, verbinden klassische Eleganz mit modernem Komfort. Einige Zimmer verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse mit Blick auf den Fluss. Französische Küche von morgens bis abends bietet das Restaurant Jacobs – vom Frühstück am Elbufer bis zum Dinner unter den Linden. Herzhafte österreichische Küche und ausgewählte Weine erwarten die Gäste in der Weinwirtschaft Kleines Jacob. Wer lieber entspannen möchte, findet in der gemütlichen Atmosphäre der Jacobs Bar und der Wohnhalle den perfekten Ort dafür. Ein Fitnesscenter und ein Fahrradverleih stehen den Gästen während des Aufenthalts zur Verfügung. www.marriott.com

Das traditionsreiche Hamburger Hotel Louis C. Jacob wird Teil der Autograph Collection