Namasté auf 1.050 Höhenmetern: Vom 30. April bis 3. Mai 2026 wird das Holzhotel Forsthofalm in Leogang im Salzburger Land zur Bühne für Bewegung, Sound und inspirierende Begegnungen.

„Beats & Berge“ verbindet Bewegung, Atem und Klang

Mit dem neuen Yoga-Festival schafft Gastgeberfamilie Widauer ein Format, das Yoga als ganzheitliches Erlebnis versteht – in Verbindung mit Musik, Natur und Gemeinschaft. An verschiedenen Plätzen rund um das Hotel praktizieren renommierte Trainerinnen und Trainer täglich vielfältige Einheiten, unter anderem in Vinyasa-, Faszien- und Hatha-Yoga, Tai Chi sowie Meditation und Breathwork. Ein zentrales Element ist dabei stets die Musik. Von Klangsessions über Atem- und Frequenzarbeit bis hin zu choreografierten Music Flows entsteht ein Festivalrhythmus, der Körper und Geist gleichermaßen anspricht.

Ergänzt wird das Programm durch Highlights wie Trommel-, Klang- und Schreibworkshops, eine Handpan-Workshop-Session, Eisbaden, Event-Aufgüsse in der Sauna sowie Ayurveda-Vorträge. Pop-up-Stores präsentieren ausgewählte Lifestyle-Produkte, abends lässt sich beim Sharing Dinner an der langen Tafel der Tag gemeinsam Revue passieren. Abends laden Live-DJs mit lässigen Beats an die Bar ein.

Zum vielseitigen Line-up der teilnehmenden Trainer gehören unter anderem Longevity Yogi und Kochbuchautorin Annelina Waller, Autor und Yogi Maximilian Kert, Wakeboard-Legende und Kälte-Guru Daniel Fetz mit seiner Atemfitness® sowie Meditationscoach Judith Mayer. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden sich unter: https://www.forsthofalm.com/yogafestival

Das Festival bietet nicht nur klassischen Yoga-Praktiken eine Bühne, sondern öffnet sich auch weniger bekannten Bewegungsformen.

Fotos: Forsthofalm, Jonas Melcher