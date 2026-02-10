Das multidisziplinäre Designstudio Saatmunich von Sajna Weber und Thorsten Bulander verleiht Hotels, Restaurants, Gesundheitsinstitutionen und Designmarken seit zehn Jahren ein visuelles Profil durch individuell gestaltete Corporate Fashion. Vom Housekeeping über den Küchenchef bis hin zu Spa-Teams entwirft Saatmunich individuelle Kleidungskonzepte, die die Werte eines Unternehmens auf authentische Weise sichtbar machen. Produziert wird ausschließlich in Europa unter fairen Arbeitsbedingungen und mit kurzen Lieferketten. Verarbeitet werden hochwertige, nachhaltige Materialien mit Naturfasern wie Leinen oder Viskose als Hauptkomponente. Aus Stoffresten entstehen neue Produkte und Accessoires, ganz im Sinne des Studio-Mottos Re-Think – Re-Design – Re-Use. Zum zehnjährigen Bestehen öffnet Saatmunich mit CLRS by Saat ein neues Kapitel.

Die Plattform versteht sich als Labor für Handwerk, Gestaltung und Wandel – offen für Materialien, Techniken und kulturelle Ausdrucksformen. Den Auftakt bildet die „Objekt-Tasche“, gefertigt aus recyceltem Plastikdraht von einem Frauenkollektiv im Süden Indiens, mit Innenfutter aus Stoffresten vergangener Uniformproduktionen. Das Projekt steht exemplarisch für die Haltung des Studios: achtsam im Design, verantwortungsvoll in der Produktion und sozial im Engagement. Künftige Editionen sollen neue Werkstoffe, handwerkliche Methoden und künstlerische Perspektiven einbeziehen. www.saatmunich.com