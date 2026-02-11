Gut Ding will Weile haben. So war es auch im Auerhahn am Schluchsee. Umbau, Renovierung und Neuausrichtung des Traditionshauses gestalteten sich aufwändiger als gedacht. Am 14. Februar 2025 war es dann endlich soweit – der Auerhahn ruft seine Gäste. Hören Sie’s?

Im Örtchen Aha, genauer gesagt Vorderaha, am nördlichen Ufer des Schluchsees steht das Hotel Auerhahn. Seit 1774. Das einstmals als Bauernhaus erbaute Hotel hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich, ist von Anfang an eng verbandelt mit Familie Tröndle. Am 14. Februar 2025 begann nun eine ganz neue Ära: Mit Marius Tröndle übernahm erstmals ein Hotelier aus der Familie den Auerhahn. Und hat sich viel vorgenommen. Mit einer frischen Brise Lifestyle, coolem Design, einem modernen Küchenkonzept sowie einem attraktiven Spa mischt er das traditionelle Schwarzwaldflair des Hauses auf. Und spricht damit auch eine jüngere Gästeklientel an. 45 Zimmer und Suiten in reduziert klarem Look, mit viel Holz, Stein und erdigen Farben, sind angenehme Urlaubsrefugien. Keines gleicht dem anderen. Für ausgiebige Wohlfühlmomente steht das großzügige Spa zur Verfügung. Fünf Behandlungsräume, umfassende Beauty- und Körperanwendungen, Saunen und ein Pool mit Gegenstromanlage unter einer mächtigen Glaskuppel lassen kaum Wünsche offen. Fürs Workout gibt’s den mit schicken Nohrd-Geräten gut bestückten Fitnessraum, zu Balance und Ruhe findet man im Yoga-Raum.

(Fotos: Rainer Kallenbach)

Der Ruf nach Veränderung

Schwarzwälder Handwerkstradition wird hier kombiniert mit internationalen Akzenten: In der lichtdurchfluteten Lobby zitieren die mundgeblasenen Hängelampen die Glasbläserkunst im Schwarzwald, die modernen Decken aus schmalen Holzpanelen die Schnitzkunst. An portugiesische Azuelas erinnern die bunten Bodenfliesen in der eleganten Bar im Wintergarten. Marius Tröndles Faible für Japan entdeckt man am Stil der Holzwände oder auch an den japanischen Namen der Behandlungsräume im Spa. Mizumi etwa bedeutet See.

Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit setzt das Haus mit einer CO²-Kälteanlage und einer Energiezentrale mit Hackschnitzeln und Pellets sowie Solarpanels. In den Zimmern macht sich die Entscheidung für eine bessere Umwelt bei Bettwäsche und Handtüchern bemerkbar. Sie werden nach Bedarf gewechselt. Kommuniziert wird papierfrei – intern wie extern digital und über die Auerhahn-App.

Im Restaurant Auerhahn werden regionale Spezialitäten und saisonale Zutaten raffiniert komponiert. Beim 7-Gang-Menü zeigt Chefkoch Yann Bosshammer seine Kunst (Fotos: Rainer Kallenbach)

Dass in der Auerhahn-Küche von Chef Yann Bosshammer nur das Beste an regionalen und saisonalen Zutaten verwendet wird, ist selbstredend. Die Schwarzwaldforelle kommt aus dem klaren Flüsschen Alb, das knusprige Holzofenbrot wird extra im nahen Lenzkirch gebacken. Für sein abendliches Fine-Dining-Menü im Restaurant Auerhahn komponiert er beispielsweise Schwarzwurzel mit Quitte und schwarzem Knoblauch. In der modernen Gaststube treffen sich die Hotelgäste auch zum leckeren À-la-carte-Frühstück. Ergänzt wird das Auerhahn-Genusskonzept durch die Brasserie Barbara, die mit zeitlosen Klassikern (das Backhendl ist köstlich!) auch externe Gäste erfreut.

Auerhahn Hotel

Von Freiburg erreicht man das Hotel über die B31 und B500 in gut 50 Minuten. Der nächste Flughafen ist Basel, knapp 1,5 Autostunden entfernt. www.auerhahn-hotel.com

Arrangement „Zeit zusammen“: zwei Nächte für zwei Personen im Deluxe Zimmer inkl. Auerhahn-Kulinarik, Nutzung des Wellnessbereichs, jeweils 60 min. Ganzkörpermassage, ab 1006 Euro.

Kleine, feine Adresse – Zehn Zimmer und ein Stern

Boutique Hotel Mühle Schluchsee

(Fotos: Rainer Kallenbach)

Das schmucke Schwarzwaldhaus von 1603 war schon immer ein kulinarischer Hotspot am See. Seit 2019 kommt es mit frischem Ambiente und einem Sternelokal daher. Marius Tröndles erster Streich. Den zehn Zimmern hat er einen hygge Landhaus-Stil mit Schwarzwald-Touch verpasst und das Restaurant Mühle zu einem Dorado für Fine Dining gemacht. Chefkoch Fabian Obergfell kredenzt im 1-Sterne-Restaurant moderne, saisonale Gerichte, die er als einheitliches 7-Gänge-Menü kreativ auf die Teller bringt. Man sollte danach am besten über Nacht bleiben. Die Mühle – perfekt für ein romantisches, genuss-intensives Wochenende im Schwarzwald!

Aufmacherbild: Rainer Kallenbach

Lesen Sie hier das Interview mit Marius Tröndle, Hotelier des Hotel Auerhahn und des Boutique-Hotel Mühle am Schluchsee: