Klangschalenexperte Hess Sound und ZoaZen, eine Manufaktur für Räucherwerk, geben gemeinsam das neue Love Alchemy Set heraus – für ein Räucher- und Klangritual für Herzöffnung und Verbindung. Wünsche, Affirmationen oder Gedanken können auf das Räucherpapier von ZoaZen in der Duftrichting „Hey Love“ geschrieben und danach dem Feuer übergeben werden – als symbolischer Akt des Loslassens oder der Manifestation. Der zarte, florale Duft umfasst Rose, Geranie, Maiglöcklichen, Sandelholz und Benzoe. Der aufsteigende Rauch schafft eine Atmosphäre der Präsenz und Verbundenheit. In Kombination mit dem Klang der Räucher-Klangschale soll Raum für (Selbst-) Liebe, Mitgefühl und innere Klärung entstehen. Das Set eignet sich für persönliche Auszeiten sowie für Rituale – alleine oder gemeinsam. Die Räucher-Klangschale ist mit einer Herz-Gravur versehen und erzeugt einen klaren, hellen Klang. Ihr Ton wirkt zentrierend, fördert Aufmerksamkeit, Konzentration und innere Klarheit. Die feine Schwingung begleitet den Moment des Räucherns und vertieft die Wahrnehmung – Klang und Duft verbinden sich zu einer harmonischen Erfahrung, die Herz und Geist gleichermaßen anspricht. www.hess-sound.de