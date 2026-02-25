Mandarin Oriental verpflichtet Simone Biles als erste Global Wellness Ambassador – und verankert damit Spitzenleistung und mentale Stärke sichtbar in der Markenstrategie.

Die US-amerikanische Kunstturnerin gilt als erfolgreichste Turnerin der Geschichte. Mit zahlreichen Olympia- und Weltmeistertiteln steht sie für Disziplin, Resilienz und den offenen Umgang mit mentaler Gesundheit – Themen, die auch in der Luxushotellerie zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Die langfristige Zusammenarbeit geht über klassische Markenkommunikation hinaus. Biles bringt ihre Perspektive aus dem Hochleistungssport in die strategische Weiterentwicklung der globalen Wellness-Angebote ein. Gemeinsam mit dem internen Wellness Board sowie Experten aus den Bereichen Bewegung, Regeneration, Meditation, Ernährung und Schlaf sollen Programme entstehen, die physische Stärke und mentale Balance ganzheitlich verbinden.

Ihr Debüt in der neuen Rolle feierte sie im Mandarin Oriental, Milan. Dort wurden zwei exklusive Erlebnisse lanciert: das Treatment „Double-Double Glow“, eine Kombination aus Tiefenmassage, thermischen Reizen und intensivem Facial, sowie der „Champion Chip“-Cookie, entwickelt mit dem Küchenteam des Hauses.

Darüber hinaus engagieren sich Mandarin Oriental und Biles gemeinsam mit Laureus Sport for Good, einer international tätigen Stiftung, die soziale Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche durch Sport fördert.

www.mandarinoriental.com