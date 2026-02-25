Die Badserie Balcoon, entworfen von Patricia Urquiola für Duravit, wurde beim German Design Award 2025 als „Winner“ in der Kategorie „Excellent Product Design – Bath and Wellness“ ausgezeichnet. Die Jury würdigt damit eine Kollektion, die klare Geometrie mit einer warmen, natürlichen Farbwelt verbindet.

Patricia Urquiola ist eine international renommierte Architektin und Designerin mit Sitz in Mailand. Sie gestaltet Möbel, Architektur- und Interior-Konzepte für führende Marken weltweit und steht für einen eigenständigen, sinnlichen Umgang mit Form und Material.

Balcoon folgt einem bewusst reduzierten Ansatz. Zwei elementare Grundformen – ein kubischer Körper und ein zylindrisches Becken – prägen die Serie. Klare Linien treffen auf eine neue Farbigkeit im Bad. Mit Clay Terra Matt setzt Duravit auf einen erdigen Terrakotta-Ton, der Keramik, Möbel und Armaturen eine ruhige, handwerkliche Ausstrahlung verleiht.

Die Jury hebt insbesondere die harmonische Tonalität, die funktionale Qualität und die elegante Gesamtwirkung hervor. Im mittleren Preissegment positioniert sich Balcoon damit als designstarke Lösung für moderne Badarchitektur.

Die Zusammenarbeit zwischen Duravit und Patricia Urquiola wird fortgesetzt. Ein neues Projekt ist für die Fuori Salone 2026 in Mailand angekündigt. www.duravit.de