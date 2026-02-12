Das IST-Studieninstitut startet im April erstmals die neue Weiterbildung „Longevity Coach“. Der achtmonatige Lehrgang vermittelt Fachwissen darüber, wie Bewegung, Ernährung, Regeneration und mentale Gesundheit zusammenspielen und gezielt eingesetzt werden können, um den Alterungsprozess positiv zu beeinflussen. Im Fokus stehen wissenschaftlich fundierte Strategien, mit denen gesundheitsfördernde Routinen nachhaltig in den Alltag integriert werden können. Teilnehmer lernen, wie gezielte Trainingsreize Muskelkraft, Mobilität und Stoffwechselgesundheit unterstützen, welche Ernährungskonzepte zur Förderung der Langlebigkeit beitragen und welche zentrale Rolle Schlaf, Stressmanagement und Regeneration für die körperliche und mentale Gesundheit spielen. Ergänzend vermittelt die Weiterbildung ein grundlegendes Verständnis der biologischen Mechanismen des Alterns sowie der Wirkung relevanter Lifestyle-Faktoren. Die Inhalte werden in einem Blended-Learning-Konzept aus Seminaren, Web Based Trainings, Studienheften und Online-Vorlesungen vermittelt. Dieses flexible Lernformat ermöglicht es den Teilnehmern, die Inhalte zeit- und ortsunabhängig zu vertiefen und praxisnah anzuwenden. Die Weiterbildung richtet sich an Fachkräfte aus den Bereichen Fitness, Gesundheit und Prävention sowie an motivierte Quereinsteiger, die sich in einem dynamisch wachsenden Zukunftsfeld qualifizieren möchten. www.ist.de