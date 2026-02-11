Auf einem idyllischen Hochplateau auf Freiburgs Hausberg Schauinsland liegt die Luisenhöhe. Natur, Gesundheit und Genuss – ein unschlagbares Trio.

Luise von Preußen, Namensgeberin des schicken Hotels im Schwarzwald, soll fröhlich, natürlich, charmant, ohne Allüren und Dünkel gewesen sein und hätte hier sicher bestens geruht und sich vortrefflich erholt in der guten Schwarzwaldluft. Alle 61 Zimmer und 22 Suiten der Luisenhöhe, lichtdudrchflutete Räume mit modernen Möbeln im Stil der 50er Jahre, sind sogenannte „GesundKunft-Räume“, das heißt, sie sind so konzipiert, dass sie schon allein das Wohlergehen fördern, wenn man sich in ihnen aufhält. So bemerkt man bei genauerem Hinschauen, dass die Betten, aus traditioneller Handarbeit, hochwertigen Naturmaterialien und komplett ohne Metall gefertigt, leicht schräg sind. Denn ein höher gelagerter Kopf wirkt sich nachweislich positiv auf Kopfschmerzen und Migräne aus, Atmung und Lungenfeuchtigkeit verbessern sich und selbst das Schnarchen soll bei einigen Gästen während des Aufenthalts komplett aufgehört haben. Zudem sorgen spezielle bodentiefe Schiebefenster für viel Licht, eine Naturklimaanlage für natürliche Frischluftzufuhr.

Mit Herzblut und Charme

Caroline und Niels Möller sind die sympathischen Gastgeber der Luisenhöhe. Herzliche Gastfreundschaft, erstklassige Kulinarik und ein Leistungsangebot auf Top-Niveau sind ihnen wichtig

Alles ist so herrlich grün hier

Mitten im UNESCO-Biosphärengebiet Schwarzwald gelegen, kann die Luisenhöhe auch ein vorbildliches Engagement in Sachen Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz vorweisen. Das Bauwerk fügt sich organisch in die Höhenlinien der Natur ein – und ist schon optisch wohltuender und inspirierender Rückzugsort unweit des Örtchens Horben vor den Toren Freiburgs.

So gibt es eine erneuerbare Energieversorgung mit einem großen Erdsondenfeld unter der Tiefgarage und eine durchdachte Wärmerückgewinnung. Die vielen begrünten Dachflächen sehen nicht nur schön aus, sondern helfen bei der Wasserrückhaltung und geben Insekten ein neues Zuhause.

Ein kulinarisches Highlight erwartet die Gäste natürlich auch. Der junge Chef de Cuisine Niels Möller bringt große Erfahrung aus den Sterneküchen renommierter Häuser mit. Nun ist er nicht nur Chef de Cuisine auf der Luisenhöhe, sondern gemeinsam mit seiner Frau Caroline auch Gastgeber. Damit erfüllt er sich seinen Traum. Niels Möllers Begeisterung und kulinarische Leidenschaft gehört regionalen Zutaten und Aromen. Dank der offen gestalteten Küche kann man ihm und seinem Team jeden Tag dabei zuschauen.

Niels Müller tischt im Restaurant Luise innovative, frische Gerichte auf

Das Wellness-Herz schlägt in der Luisenhöhe im „GesundKunft-Spa“, dessen wichtigste Aufgabe die nachhaltige Erholung und Regeneration des Gastes ist.

Foto: Ydo Sol Auf einer In- und Outdoorfläche von 4400 Quadratmetern inspirieren Medical Fitness-, Wellness- und Beautyangebote, großzügige Sauna- und Wasserlandschaften und eine Vielzahl an Wohlfühlplätzen zu gesundheitsfördernden Aktivitäten und Entspannung. Sehr viel Wert wurde auf das Fitnessareal gelegt.

Auf hochmodernen Geräten, alle auf Medizinprodukte-Niveau, kann mit und ohne App trainiert werden. Es gibt ein Zirkelangebot und Möglichkeiten des freies Trainings, Yoga, Pilates … Das Medical-Fitness-Programm soll Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden bis ins hohe Alter erhalten und optimieren. Daran hätte auch Luise ihre Freude gehabt.

Schlaf gut und träum schön

Moderner Luxus und stilvolles Design in Harmonie: Alle Zimmer und Suiten, die sehr individuelle Grundrisse haben, bieten beste Aussichten auf die Landschaft des Schwarzwaldes und die Rheinebene – Panoramaschiebefenstern sei Dank. Viel Holz, Marmor aus der Region und natürliche Materialien wirken nicht nur wohnlich, sondern entspannen nachweislich. Die hochwertigen Betten, komplett aus Holz und Natur-materialien, versprechen die besten Nächte ever. (Foto: Ydo Sol)

Hotel Luisenhöhe

Das Gesundheitsresort Luisenhöhe ist von Freiburg aus in 25 Autominuten erreichbar. www.luisenhoehe-hotel.de

Arrangement „Kaminzeit“ (buchbar bis Ende April): 3 Nächte für 2 Personen, 4-Gang-Menü, St.-Barth-Teilkörpermassage. Ab 1788 Euro im Februar.

