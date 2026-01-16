Mit klaren Linien, warmen Farbtönen und einer Ästhetik, die sich auf das Wesentliche konzentriert, definieren die Bautrends 2026 das neue Verständnis von Außenarchitektur. Westerhoff greift diese Entwicklung auf und integriert sie in seine individuell gefertigten Sauna-, Garten- und Poolhäuser. Großformatige HPL-Fassaden in dezenten Erdtönen, weitläufige Fensterfronten mit integrierten Raffstores sowie fein akzentuierte Dachüberstände mit LED-Spots schaffen eine Architektur, die zeitlos wirkt und Emotionen weckt. Im Inneren setzt sich der Minimalismus fort: Eine intelligente Raumaufteilung, Glaselemente und maßgefertigte Einbaumöbel ermöglichen eine optimale Raumnutzung. Dank hoher Vorfertigung in der niedersächsischen Manufaktur entstehen so Rückzugsorte, die Design und Funktion mit Präzision und Zeiteffizienz verbinden.

Aufmacherbild: @Westerhoff