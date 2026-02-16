Seit 150 Jahren empfängt das Bella Vista Gäste am Fuße des Ortlers, des höchsten Berges Südtirols. Ab Mai 2026 richtet Gastgeberfamilie Thöni-Gander den Blick konsequent nach vorne und führt das vom Urgroßvater Georg gegründete Haus in fünfter Generation als Bella Vista Nature & Tradition weiter. Mit dem neuen Namen geht eine behutsame, aber umfassende Erweiterung einher. Geplant sind neue Design-Familienzimmer mit Panoramablick, ein großzügiger Adults-only-Bereich mit Saunalandschaft, Eisdusche und Whirlpool sowie ein neuer Speisesaal. Für Familien entstehen zudem ein Spielzimmer, ein moderner Kinder-Indoor-Pool mit Zeitmesser-Rutsche und ein Innen- und Außenschleusenschwimmbad. Auch inhaltlich entwickelt sich das Haus weiter. Ein umfassendes Natur- und Aktivprogramm mit Yoga, Pilates, Waldbaden und Atemwanderungen lädt dazu ein, die hochalpine Umgebung bewusst zu erleben. www.stelvio-hotels.com , www.familienhotels.com