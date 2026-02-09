Nach aufwendiger Renovierung eröffnet das Haupthaus des Bella Posta in Oberbozen Ende März, pünktlich zu Ostern 2026 – die Dependance des Hauses eröffnete bereits im Frühjahr 2025. Gastgeberfamilie Holzner, Inhaber des Parkhotel Holzner, hat das historische Post-Victoria gemeinsam mit dem Architektenduo raro von Grund auf neu gedacht und ihm einen frischen, modernen Charakter verliehen. Viel Holz, fröhliche Farben, natürliche Materialien und elegante Formen prägen den neuen Look. Die neuen Zimmer, Suiten und Studios zeigen sich hell, luftig und individuell geschnitten und verteilen sich auf ein Haupt- und ein Nebengebäude – mal kompakt und gemütlich, mal großzügig mit viel Raum zum Durchatmen. Große Fenster öffnen den Blick. Die Aussicht reicht bis ins Tal, in die Landeshauptstadt Bozen. Kulinarisch setzt das Bella Posta auf das All-Inclusive-Light-Konzept „Dolce Vita All Day“. Entspannt wird im Bella Posta in den gemütlichen Lounges, auf der sonnigen Panoramaterrasse oder im Gioia Spa mit beheiztem Indoorpool, Bio-Sauna, Dampfbad und Ruhezonen. Hinzu kommt ein ruhiger, blühender Garten. www.bellaposta.it

Aufmacherbild: studio-raro