Álkyna Lifestyle Beach Resort. Umgeben von Olivenhainen schmiegt sich der neueste Zuwachs der griechischen Ella-Resorts-Gruppe an die Felsen von Korfus Westküste: Ein stylisches Adults-Only-Hideaway, das himmlische Erholung verspricht.

Auf den ersten Blick ist das Álkyna Lifestyle Beach Resort ein Fünf-Sterne-Haus, das dem Zeitgeist entspricht: klare Linien, lokale Materialien, helle Naturtöne. Auf den zweiten Blick wird klar: Es geht um mehr als ein ansprechendes Design. Denn mit der typisch griechischen Gastfreundschaft im Herzen und einem Lächeln im Gesicht kümmern sich alle Mitarbeiter hingebungsvoll um das Wohl der Gäste. Als solcher logiert man besonders komfortabel in den Suiten oberhalb der Rezeption mit eigenem Infinity-Pool (Tipp: Nr. 1802 buchen!).

Zwar umfasst das in den Felsen gehauene Hotel knapp 350 solch moderner Unterkünfte, doch sind die Gebäude und die zwei großen öffentlichen Pools so weitläufig angelegt, dass man auch bei voller Auslastung freie Sonnenliegen findet sowie einen Tisch in einer der vier Bars und drei Restaurants.

Kulinarisch geboten wird eine feine mediterrane Küche mit modernem Twist, teils kreiert vom griechischen Sterne-Koch Alex Tsiotinis. Meine Empfehlung: der gegrillte Oktopus nebst Tomatensalat mit marinierten Zwiebeln und Johannisbrot-Croutons, serviert im „Nafs“, inklusive Meerblick.

Harmonisierende Behandlungen

Ein Highlight ist natürlich das Ella Wellness & Spa im Untergeschoss des Haupthauses. Mehrere Behandlungsräume, ein Indoor-Pool und eine Saunalandschaft samt Aromadampfbad und Eiskammer sorgen für Tiefenentspannung. Wer mit seinem Lieblingsmenschen anreist und sich etwas Besonderes gönnen will, bucht die Private Spa Suite mit eigener Sauna.

In Sachen Behandlungen top: das „Olive Harmony“-Treatment. Ein Körperritual mit warmem Öl aus lokaler Pressung, kombiniert mit einem Meersalz-Peeling und einer beruhigenden Gesichtsmaske. Danach fühlt man sich so wunderbar erfrischt wie nach einem Bad im Meer. Den privaten Strandabschnitt erreicht man übrigens am bequemsten mit dem Resort-eigenen Buggy-Service. Wer lieber laufen möchte, sollte eine gute Kondition haben, denn der Weg wieder hinauf zu den Zimmern ist doch etwas steil. Aber wie so oft, ist auch hier der Weg das Ziel und ein Spaziergang vorbei an Palmen und blühenden Orchideen mit Blick auf das Meer hat schließlich einen besonderen Reiz.

Autorin Nina Zeller war tagsüber viel unterwegs und besuchte u. a. eine Seifenmanufaktur (Foto unten). Abends genoss sie die Sonnenuntergänge von der Hotelterrasse (Foto: Mike Badstübner) Was wird im Resort für Wellness-Liebhaber geboten?

Das Spa-Konzept umfasst kostenfreie Kurse wie Yoga und Pilates, die mehrmals wöchentlich stattfinden. Einmal pro Monat gibt es zudem eine Yoga-Klasse von 22 bis 23 Uhr bei Vollmond – magisch schön! On top veranstaltet das Resort regelmäßig mehrtägige Wellness-Programme, die etwa Tai-Chi-Stunden, Sound-Healing-Sessions oder Atem-Workshops beinhalten. Das nächste Retreat ist im Mai 2026. Von wo im Hotel genießt man das beste Panorama?

Dank der Hanglage zählen spektakuläre Ausblicke auf das Ionische Meer zum All-inclusive-Konzept des Hauses. So gut wie alle Zimmer, Restaurants und öffentlichen Anlagen im Álkyna Lifestyle Beach Resort sind zum Wasser hin ausgerichtet. Besonders schön zum Sonnenuntergang sitzt man in der Rooftop-Bar „Boséto“, genießt gut gemixte Drinks wie den Signature Cocktail „Kumquat Smash“ mit Kumquat-Likör aus der Region und Gin. Während Live-Musik spielt, kann man zuschauen, wie das letzte Tageslicht am Horizont verschwindet. Gibt es auch Ausflugsziele rund um das Hotel?

Ja! Korfu ist eine kleine Insel, die viel zu bieten hat. Die Hotelgäste können mit ihrem eigenen Auto oder (gegen Aufpreis) mit einem Privat-Chauffeur des Hotels etwa Korfu Stadt besuchen und dort eine geführte Tour durch das historische Zentrum unternehmen inklusive Abstecher in eine familiengeführte Seifenmanufaktur (www.patounis.gr). Diese wird mittlerweile in der fünften Generation betrieben und produziert seit Mitte des 19. Jahrhunderts hochwertige, naturbelassene Stückseifen ganz ohne synthetische Zusatzstoffe. Hauptbestandteil ist Olivenöl aus Korfu. Es reinigt und pflegt die Haut gleichermaßen. Wer das lokale Öl der Insel lieber verkosten will, anstatt sich damit zu waschen, ist auf der Oliven-Farm „The Governor“ bestens aufgehoben. Sie liegt rund 15 Fahrminuten vom Hotel entfernt – toll für Olivenöl-Tastings und den Besuch eines der ältesten Olivenbäume der Welt (www.thegovernor.net).

ÁLKYNA LIFESTYLE BEACH RESORT Das Resort befindet sich an der Westküste von Korfu, rund 15 Kilometer (zirka 30 Minuten Fahrzeit) vom Flughafen entfernt. Nach Korfu Stadt dauert es mit dem Auto fast genauso lang. Von April bis Oktober geöffnet. www.ellaresorts.com

Übernachtung ab 275 Euro/Person (all inkl.) Von der ganzen Hotelanlage aus genießt man den Blick auf das türkisblaue Ionische Meer. Lieblingsplatz vieler Gäste sind die beiden Pools.

Wir testen für Sie in jeder Ausgabe SPA inside ein außergewöhnliches Spa, lesen Sie mehr.