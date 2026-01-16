Bangkok im Winter: warm, vibrierend, köstlich – perfekt für eine Pause vom europäischen Grau.

Wer keine Lust auf grauen europäischen Winter hat, findet in Bangkok genau das Gegenteil: Zur besten Reisezeit lockt dort ein warmes, trockenes Klima. Auf der Mahachai Road stehen junge Leute mit kleinen Zetteln in der Hand – Nummern für die Warteschlange von Jay Fai, der 81-jährigen Streetfood-Legende mit Michelin-Stern. Wer ihr berühmtes Krabben-Omelette probieren will, braucht Geduld. Während eine Hotelmitarbeiterin die Reihenfolge im Blick behält, geht es zum Wat Saket, dem Tempel des Goldenen Berges, mit weitem Blick über das endlose Häusermeer. Bangkok fasziniert mit goldenen Buddhas, prächtigen Tempeln, Märkten und Skytrain-Trubel. Als die Warteliste bei Jay Fai auch nach Stunden nicht vorankommt, führt der Hunger schließlich in ein anderes Streetfood-Lokal gleich nebenan – weniger Andrang, aber genauso köstlich. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal.

Die kunstvoll geknüpften Girlanden aus duftenden Jasminblüten gelten als Symbol des Muttertages. Doch sie sind auch das ganze Jahr auf Märkten oder bei Blumenhändlern erhältlich – und werden Hotelgästen gern zur Begrüßung überreicht. (Foto: iStock/panom) Riesige Einkaufswelten Mode, Technik, Deko, Lebensmittel … schillernden Konsumwelten eröffnen sich dem Bangkok-Reisenden. Es gibt hier nichts, was es nicht gibt. Gigantische Shoppingmalls, stets klimatisiert und mit betörendem Duft, ploppen an vielen Stellen der Stadt auf. So wie Terminal 21 im Stadtbezirk Watthana. Oder das schicke Iconsiam direkt am Fluss, der Neuzugang unter Bangkoks Einkaufszentren. Restaurants, Wellness, Foodmarket, dazu angesagte Marken aus aller Welt: Da bleiben keine Kaufwünsche offen. (Foto: iStock/Panya7)

Kulinarik

(Foto: iStock/molishka1988) Beste Aussichten – das versprechen Bangkoks Skybars und Rooftop-Restaurants. Entlang des Königsflusses, wie der Chao Phraya auch heißt, sowie im Stadtteil Sukhumvit gibt es in vielen Hotels (und auch Bürogebäuden) Gelegenheit, ganz nach oben zu fahren und mit einem Cocktail den Sonnenuntergang zu genießen. Am besten vorab reservieren, denn die begehrten Aussichten sind beliebt. Das Saffron Cruise, das zum Saffron-Restaurant des Banyan Tree Hotels gehört, schippert den Chao Phraya hinauf und wieder hinunter. Mit dem Cocktail „Moon Deck“ werden die Gäste begrüßt, anschließend folgt ein nobles 4-Gang-Menü. Die Schifffahrt bei Nacht mit Blick auf beleuchtete Wolkenkratzer, Tempel und Paläste ist einmalig.

Unter freiem Himmel gibt es in den unzähligen Garküchen am Straßenrand authentische Thai-Küche. So verwandelt sich ein langer Abschnitt der Yaowarat Road allabendlich in ein Freiluftrestaurant. Exotische Genüsse erleben auf Thailands Märkten (Foto: Tourism Authority of Thailand)

Unser Hotel in Bangkok:

Como Metropolitan – Neu

Mit der Wiedereröffnung des Como Metropolitan Bangkok im letzten Jahr wird die 22-jährige Geschichte des Hotels im Central Business District fortgeschrieben – und trägt nun die Handschrift der Mailänder Designerin Paola Navone. Neu sind auch das All-Day-Dining-Konzept sowie ein erweitertes Como Shambhala Wellness-Center mit zehn Behandlungsräumen, Yoga-Studio, Fitnessbereich, Hydro-Becken und dem 25 Meter langen Außenpool.

Das Hotel hat 169 Zimmer und Suiten. Adresse: 27 South Sathorn Road im Sathorn-Business-District, mit guter Anbindung an den SkyTrain. www.comohotels.com

Aufmacherbild: shutterstock/joesayhello

Reise-Tipps für die schönsten SPA Metropolen und ausgewählte Hotels stellen wir in der aktuellen Ausgabe SPA inside vor.