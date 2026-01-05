ist von der Dorint Hospitality Innovation GmbH (DHI) ins Führungsteam berufen worden. Der 55-jährige, langjährige Dorint-Manager unterstützt als Einzelprokurist die Geschäftsführung der Dorint Hospitality Innovation GmbH. Mit ihm bekommt CEO Stefanie Brandes erfahrene Verstärkung, bis eine weitere Führungskraft in die Geschäftsleitung bestellt wird. Neben der operativen Führung der Hommage-Hotels trägt Bruijstens auch die Verantwortung für Controlling, Accounting, Human Resources, IT und Organisation. Die DHI vereint die Marken Dorint Hotels & Resorts, Hommage Luxury Hotels Collection sowie Essential by Dorint.