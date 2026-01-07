Guter Mix: Die englische Metropole lockt mit lebhaften Märkten und cozy Rückzugsorten.

London zeigt im Winter einen ganz eigenen Charme mit klarer Luft, warm leuchtenden Pubs und einem steten Gefühl von Bewegung. Wer die Stadt an einem Wochenende besucht, sollte sich Zeit für den Sky Garden nehmen – hoch über den Dächern, zwischen grünen Pflanzen und Glasfassaden, schmecken Lunch oder Drinks mit Blick auf die Themse noch besser. Unten auf den Straßen geht es lebendig weiter: Der Camden Market lockt mit Streetfood, kleinen Designerständen und dem Duft frisch gebrannter Nüsse. Dazwischen lohnt sich ein Spaziergang entlang des Regent’s Canal oder durch das trendige Soho, lebendiges Zentrum für Unterhaltung, Kultur und Shopping. Und wenn der Wind kalt wird? Einfach in ein Café flüchten, einen heißen Tee bestellen und kurz innehalten – genau so fühlt sich London im Winter richtig an.

Im üppig begrün­ten Wintergarten des Sky Garden mit Restaurant und Blick über London

Signature-Restaurants

Die Spitzenköche Clare Smyth und Daniel Boulud brillieren im Waldorf Astoria Waldorf Astoria London Admiralty Arch

Obwohl die Eröffnung des Luxushotels erst für dieses Jahr geplant ist, steht schon fest, dass es zwei Signature-Restaurants geben wird: Coreus by Clare Smyth und Café Boulud by Daniel Boulud. Die weltweit gefeierten Köche können zusammen sieben Michelin-Sterne vorweisen.

Nudelkunst

Lust auf Noodles Chinese Style? Die neue Little Blue Noodle Bar im The Peninsula London bietet vier Gerichte, auch als Take-away-Snack

Unsere Hotels in London:

Lanesborough Club & Spa – Wellbeing

Der Lanesborough Club & Spa gehört zu den exklusivsten privaten Fitness- und Gesundheitsclubs Londons und bietet ein luxuriöses „Club-for-Life“-Konzept mit einem ganzheitlichen 360-Grad-Ansatz. Neu ist die Zusammenarbeit mit Anti-Aging-Expertin Dr. Galyna Selezneva und ihrem LPG Infinity Treatment – so entstand ein innovatives Zusammenspiel aus Hightech und holistischer Langlebigkeitspflege.

Das Hotel The Lanesborough mit seinen 93 Zimmern und den Club findet man am Hyde Park Corner. www.lanesborough.com

Corinthia Hotel – Stilvolle Bleibe

Nur wenige Schritte von der Themse, von Trafalgar Square und der National Gallery entfernt, präsentiert sich das historische Haus in neuem Licht – als eleganter Rückzugsort für anspruchsvolle Reisende mit Sinn für Stil, Genuss und Erholung. Ein Highlight ist das preisgekrönte Spa Espa Life at Corinthia London mit seiner holistischen Wellness-Philosophie.

Das elegante Corinthia London hat 283 Zimmer und befindet sich am Whitehall Place. www.corinthia.com/en-gb/london/

