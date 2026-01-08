Düfte für Hotels, Spas oder Büros bietet die Duftmarke Maiama an. Sie sollen ein besonderes Ambiente schaffen und die Wahrnehmung des Ortes verbessern. Maiama ist keine klassische Aromatherapie, sondern konzentriert sich auf den olfaktorischen Genuss und die Atmosphäre. Die Duftkompositionen sind frei von Erdölen und Phthalaten und werden in Deutschland produziert. „Wir möchten Räume nicht nur beduften, sondern Geschichten erzählen – von fernen Reisen, exotischen Blumen oder der lebendigen Energie großer Metropolen“, so Moser. Jeder Duft bei Maiama entsteht aus einer persönlichen Inspiration – oft aus Reisen oder besonderen Momenten. Gemeinsam mit einem Parfümeur wird daraus eine harmonische Komposition entwickelt, die innerhalb von drei bis sechs Monaten marktreif ist. Maiama setzt auf nachhaltige, natürliche Inhaltsstoffe und eine moderne Diffuser-Technologie, die ohne Wasser funktioniert und somit besonders hygienisch und effizient ist. www.maiama-aroma.com