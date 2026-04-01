Zum Saisonstart begrüßte die Inhaberfamilie Mack Tausende Besucher als auch Mitarbeitende im Europa-Park im badischen Rust. Auch in diesem Jahr erwarten wieder einige Neuheiten. So glänzt ab sofort das Fürstentum Monaco als 18. europäischer Themenbereich im Europa-Park. Inspiriert vom mediterranen Flair erleben Gäste rund um die Achterbahn Silver Star das Land in all seinen Facetten mit prachtvoller Architektur, edlen Yachthäfen und kulinarischen Highlights. Eine exklusive Autoausstellung aus der Sammlung von Fürst Albert II. bringt Riviera-Glamour nach Rust.

Tania Schütze von redpsa media (links) mit Food-Influencerin Sally Ebenfalls pünktlich zum Saisonstart eröffnete die bekannte Food-Creatorin Sally im isländischen Themenbereich, direkt im blue fire Dome „Sallys Café“. Gäste können sich dort auf eine Auswahl an frisch gebackenen Kuchen, Kaffeespezialitäten und sowohl süßen als auch herzhaften Überraschungen aus Sallys Repertoire freuen.

Im Magic Cinema 4D erobert der Rulantica Star Snorri zum ersten Mal die große Kinoleinwand: Im neuen Animationsfilm „Snorri 4D – Catch Me If You Candy“ können die Besucher die mystische Insel Rulantica, die geheimnisvolle Unterwasserwelt und ihre fantastischen Bewohner erleben. Wildwest-Feeling erfahren die Gäste in der Silver Lake City, in der im Juni die „Riverside Western Lodge“ mit 119 urigen Zimmern eröffnet wird. Dazu kommt die eigene Brauerei „Silver Lake Brew“ mit frisch gezapftem Europa-Park Bier. Ein besonderes Herzensprojekt eröffnet zudem Anfang Juli in der Silver Lake City: das „Europa-Park Kinderhaus Kleine Helden“ für junge Genesene nach einer Krebserkrankung – in Zusammenarbeit mit der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern“.

www.europa-park.de