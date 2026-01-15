Rund 100 Entscheidungsträger aus Marketing, Medien, Digital, Tourismus, Events und Sport treffen sich vom 9. bis 12. April 2026 erstmals, um beim Arosa Leadership Forum x ESB SkiBiz neue Impulse für Führungskompetenzen, Innovation und unternehmerisches Denken zu setzen. Als langjährige Partner bündeln Arosa Tourismus und das ESB Marketing Netzwerk ihre Kompetenzen und schaffen ein neues Format für Führungskräfte und Unternehmer, das Leadership und Management mit persönlicher Begegnung und sportlichen Erfahrungen in den Bergen vereint. In einer Zeit rasanten gesellschaftlichen Wandels und wirtschaftlicher Unsicherheit rücken Haltung, Resilienz und ein starkes Mindset in den Mittelpunkt moderner Führungsqualitäten. Die Teilnehmenden erwarten Inhalte aus den Bereichen Performance, Leadership, Reflexion und Longevity, ergänzt durch interaktive Formate, inspirierende Keynotes, Expertenpanels, Dialog-Sessions und vielfältige Networking-Möglichkeiten.

www.arosa-leadership-forum.com