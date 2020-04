Das Fitnessstudio bleibt geschlossen? Macht nichts. Denn wer fit werden (und bleiben) möchte, seinen Körper straffen und die Muskeln wachsen lassen will, der kann das auch ganz bequem zu Hause tun. Denn das beste Fitnessstudio ist immer mit dabei: der eigene Körper. Body Weight nennt sich der (gar nicht mal so neue) Trend, der ein Workout-Programm ohne Hanteln oder Trainingsmaschinen ist und immer mehr Freunde findet. „Das modernste Fitnessgerät, das jemals entwickelt wurde, besitzt jeder Mensch schon“, formuliert es Sportguru Mark Lauren. Einst hat er Elitesoldaten körperlich auf ihre Einsätze vorbereitet. Heute gibt er seine langjährige Erfahrung in Sachen Fitness an jedermann weiter.

Ohne Platz- und Zeitsorgen



Sein Trainingsprogramm („Fit ohne Geräte – Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht“, 210 Seiten, Riva-Verlag) setzt auf Übungen, wie sie schon aus dem Schulsport bekannt sind. Kniebeuge etwa, Hockstrecksprünge, Klimmzüge. Der Vorteil: Sie können auf kleinstem Raum ausgeführt werden – und benötigen ein Minimum an Zeit. Doch welchen Vorteil bringt es, mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren? Mark Lauren: „Training mit Gewichten isoliert meist einzelne Muskeln und fordert nur eine geringe Menge der gesamten Muskelmasse.“ Training mit dem eigenen Körpergewicht dagegen bindet viele Muskeln gleichzeitig ein. Wer die Übungen gewissenhaft und regelmäßig macht, wird merken: Kraft und Energie entwickeln sich, Muskeln werden fester, das Herz-Kreislauf-System wird gestärkt. Damit nicht genug, denn auch Schnelligkeit, Balance, Koordination und Beweglichkeit können profitieren. Wir stellen einige der wichtigsten Übungen vor.