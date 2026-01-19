Einen Blick hinter die Campus-Kulissen können Interessierte am Freitag, 6. Februar 2026, in der IST-Hochschule für Management in Düsseldorf werfen. Um 18 Uhr werden in spannenden Vorträgen die Studienprogramme aus dem Bereich „Fitness & Gesundheit“ vorgestellt, etwa die bewährten Studiengänge „Bachelor Management im Gesundheitswesen“ und „Master Prävention, Sporttherapie und Gesundheitsmanagement“, aber auch die neuen Studienprogramme „Bachelor Prävention und Gesundheitsförderung“ sowie „MBA Health Care Management“. Das Blended-Learning-Konzept der IST-Hochschule kombiniert Studienhefte, Online-Vorlesungen, Online-Tutorien, Präsenzphasen und Lern-App. So wird das Studium so flexibel, dass es sich an die individuellen Lebenssituationen der Studierenden anpasst. Hier geht’s zur kostenfreien Anmeldung.

www.ist-hochschule.de