Der Luxusreisemarkt verändert sich spürbar: Erlebnisse gewinnen an Bedeutung, Statussymbole geraten in den Hintergrund. „Luxus soll nicht mehr nur beeindrucken, sondern Menschen verändern“, sagt Steffen Boehnke, Director airtours. Die Luxusreisemarke von TUI Deutschland bietet seit 1967 Luxusreisen im deutschsprachigen Raum an und entwickelt jedes Jahr maßgeschneiderte Individualreisen – von Aufenthalten in entlegenen Lodges in Afrika bis hin zur Kombination außergewöhnlicher Reiseziele wie Peru und Galápagos.

„Wir erleben einen klaren Wechsel: Tiefe statt Überfluss, Entschleunigung statt Inszenierung, Erlebnisse mit Substanz statt Hotels mit Hochglanz. Luxus entsteht heute durch Wirkung, nicht durch Status“, so Boehnke weiter. Für 2026 rücken Reiseformate in den Fokus, die Natur noch intensiver erlebbar machen – mit hohem kulinarischem Anspruch und mehr Raum für Individualität, zunehmend auch innerhalb Europas. „Reisen werden 2026 persönlicher denn je“, erklärt Boehnke.

Neue Luxusreisen zwischen Nordlicht, Stille und Wildnis

Neu bei airtours sind kuratierte Erlebnisreisen in den Norden Europas, die außergewöhnliche Naturerlebnisse mit exklusiven Unterkünften verbinden. Nordlicht-Safaris, Rentier-Yoga und Hundeschlittenfahrten treffen auf außergewöhnliche Iglus, arktische Baumhäuser und private Luxusvillen an einsamen Seen und Fjorden. Für unaufgeregten Urlaub fernab touristischer Hotspots steht die Kykladeninsel Kea, die mit einem kulturellen Auftakt in Athen inklusive Rooftop-Dinner mit Parthenonblick kombiniert wird. Der anschließende Aufenthalt auf Kea in einer privaten Villa umfasst Concierge-Service, Yachtcharter und Wanderungen durch die Natur. Auf den Malediven erwarten die Reisenden Villen von bis zu 1.400 Quadratmetern oder Glamping-Erlebnisse unter freiem Himmel in transparenten Bubble-Suiten.

Octola (Foto-airtours)

Longevity – wenn der eigene Körper zum Ziel wird

„Immer mehr Menschen reisen nicht mehr nur an einen Ort, sondern zu sich selbst“, stellt Steffen Boehnke fest. Persönliche Bedürfnisse, individuelle Erlebnisse und echtes Wohlbefinden rücken in den Mittelpunkt. Longevity bleibt als Megatrend und gesundheitsorientierte Programme gewinnen weiter an Bedeutung. In vielen Luxusresorts steht daher nicht mehr der klassische Wellnessbereich im Fokus, sondern medizinisch fundierte Regeneration. Wie im Soneva Soul auf den Malediven mit einer Kombination aus Luxus-Spa und Klinik, die transformative Wellness zur Verjüngung bietet und jahrtausendealte Heilansätze mit moderner Wissenschaft verbindet.

Luxusreisemarkt auf Wachstumskurs

Der Luxusreisemarkt wächst weiter um jährlich 3,82 Prozent. Das weltweite Marktvolumen steigt von 2,22 Billionen US-Dollar im Jahr 2024 auf voraussichtlich 3,17 Billionen US-Dollar bis 2033. Safari- und Naturreisen machen inzwischen über ein Drittel des globalen Luxusreisemarktes aus. Eisbärbeobachtungen in Kanada, Begegnungen mit Jaguaren in Brasilien oder Nordlicht- und Elchsafaris in Lappland zeigen, dass Naturerlebnisse und Tierbegegnungen weit über den klassischen Safari-Begriff hinausgehen. Aktuelle Erhebungen zeigen außerdem: Mehr als die Hälfte der Reisenden gibt im Urlaub mehr Geld für Essen aus als für andere Aktivitäten – und fast jeder Zweite wählt ein Hotel vor allem wegen des Restaurants.

www.airtours.de, www.tuigroup.com

Aufmacherbild: shutterstock_KOTOIMAGES