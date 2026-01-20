Maren Brandt hat die Leitung des Neptun Spa übernommen. (Foto: Hotel Neptun, Warnemünde) übernimmt die Leitung des Neptun Spa im Warnemünder 5-Sterne Hotel Neptun. Die 43-jährige Rostockerin wurde 2018 zur besten Spa Managerin Deutschlands gewählt und bringt langjährige Erfahrung aus der Spitzenhotellerie mit. Vor ihrem Wechsel nach Warnemünde war Maren Brandt für zahlreiche namhafte Gastgeber tätig, darunter das Grand Hotel Heiligendamm, das Steigenberger Hotel Hamburg, die Fleesensee Hotelbetriebsgesellschaft sowie die Arosa Resorts Scharmützelsee und Travemünde. Nun verantwortet sie die Leitung des Neptun Spa mit dem ersten Original-Thalasso-Zentrum Deutschlands.

Sie folgt damit Ulrike Wehner nach, die zugleich Präsidentin des Verbandes Deutscher Thalasso-Zentren e. V. und seit 48 Jahren im Hotel Neptun tätig war. Für Maren Brandt schließt sich damit ein Kreis: „Im Hotel Neptun habe ich vor rund 20 Jahren meine Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau absolviert und den Grundstein für meinen beruflichen Werdegang gelegt. Das Haus, das Team und die Philosophie haben mich nachhaltig geprägt. Nach vielen interessanten Stationen habe ich bewusst den Weg zurück in meine Heimat gewählt.“