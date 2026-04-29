Mit einer glanzvollen Eröffnung unter dem Motto „A Botanical Soirée“ hat The Florentin by Althoff Collection sein offizielles Grand Opening gefeiert – gemeinsam mit rund 300 Gästen aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft, darunter die Schauspieler Iris Berben und Kostja Ullmann, Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, sowie Musiker Till Brönner. Als Gastgeber führte Schauspieler Sebastian Koch durch die Veranstaltung.

Das Motto nahm Bezug auf den Namen des Hauses, der sich vom blühenden Innenhof als grünem Herzstück ableitet und für Wachstum, Erneuerung und die Vitalität dieses Ortes steht. Zum Auftakt hob Prof. Dr. Kristina Sinemus, Hessische Ministerin für Digitalisierung und Innovation, die Relevanz des Hotels für den Standort Frankfurt hervor. Die Eröffnung entfaltete sich als kuratierte Reise durch das Haus und seine Erlebniswelten.

General Manager Boris Messmer mit Ministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus (Fotos: Daniel Graf) Schauspieler Sebastian Koch führte durch die Veranstaltung Iris Berben und Heiko Kiesow

Erst kürzlich waren Details zum Wellnessbereich bekannt gegeben worden. The Spa, so der schlichte Name, umfasst 1.000 Quadratmeter und ist ein zentrales Element des Hotelkonzepts. Neben einem 14 Meter langen Indoorpool mit Tageslicht erwarten Übernachtungs- und Tagesgäste verschiedene Saunen sowie ein Dampfbad. Für die Gestaltung zeichnete Das Designstudio Unscripted aus Singapur verantwortlich. Dabei standen klare Linien und eine ruhige Atmosphäre im Vordergrund. Ein 24/7 zugängliches Fitnessstudio für Hotelgäste ergänzt das Angebot. Spa-Managerin ist Nina Kuhn. Sie beschreibt die Ausrichtung der Anwendungen als Zusammenspiel aus Technik und Berührung ohne feste Routinen. Gearbeitet wird in den Kabinen mit Produkten von Dr. Barbara Sturm, dabei wird ein medizinisch geprägter Ansatz mit dem Fokus auf Hautregeneration und Reduzierung von Entzündungen verfolgt. Der Wellnessbereich soll laut Unternehmen als eigenständiges Ziel für Städtereisende und lokale Gäste positioniert werden.

(Foto-Daniel_Schaefer-Studio)

Aufmacherbild: Daniel Graf