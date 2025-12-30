Bangkok mit seinen futuristischen Hochhäusern, goldenen Tempeln und vollgestopften Gassen lässt sich allenfalls vom Auto aus erahnen, das vom internationalen Flughafen über die vielen mehrspurigen Hochstraßen zielstrebig Richtung Westen fährt. Eine Stunde später stoppt es mitten im Grünen. Willkommen im RXV Wellness Village Sampran!

Die Begrüßung vom Hotelteam in der Lobby kommt von Herzen. Das Gepäck verschwindet im Nu. Dafür werde ich zum Tee gebeten, mit Kräutern aus dem eigenen Garten. Ich lasse mir Zeit mit dem Ankommen, gönne mir einen ersten Blick ins Restaurant und auf die Terrasse mit dem großen Pool. Alles strahlt Ruhe und Gelassenheit aus, so wie der Tha-Chin-Fluss, der träge am Hotel vorbeifließt.

Von Detox bis Destress

Das RXV Wellness Village bietet eine Vielzahl an Retreat‑Programmen, die individuell an die Bedürfnisse der Gäste angepasst werden. Zu den Hauptprogrammen zählen Detox, Wellness Escape, Physical Rebalance, Mindfulness, Personalised, Destress, Beauty und auch Wellness für Kinder. Jedes Programm kombiniert Therapien, Yoga, Meditation, Ernährung und Naturerlebnisse – die genauen Inhalte werden vor Ort auf die persönlichen Ziele und Gesundheitsbedürfnisse abgestimmt.

Infrarot- und Dampfsauna sowie warme und kalte Therapiebecken, wie das mit zellaktivierendem Sauerstoff angereicherte Bad, sind das Herzstück der Hydrotherapie. Umkleiden gibt es sowohl für Hotel- als auch Tagesgäste.

Ohne Berührungsängste

Das Wellness Village legt viel Wert auf seinen Leitsatz „Everyone’s Wellness“ – Wellness für alle, ohne Berührungsängste, ohne elitären Unterton. Familien, Alleinreisende, ältere Gäste, erfahrene Retreat-Fans oder Einsteiger: alle können hier ihren eigenen Weg finden, begleitet von einem kompetenten jungen Team.

Herzstück ist das schicke neue Gesundheitszentrum, ein moderner Komplex, der klassische Diagnostik, traditionelle Heilmethoden und innovative Therapieformen sinnvoll miteinander verbindet. Wenn man sich nun ein klinikartiges Gebäude vorstellt – weit gefehlt! Eine lichte Lobby, bodentiefe Fenster überall, mit Blick auf einen üppig grünen Garten, in dessen Mitte ein Teich mit Koi-Karpfen. Zwischen den Behandlungen lädt ein Café zum Verweilen ein, mit frisch gebrühtem Tee und Kaffee, Smoothies, Energy Balls und Lemongrass Cookies.

Angeboten werden Aufenthalte zwischen drei, fünf oder sieben Tagen. Das Programm selbst wird individuell für jeden Gast zusammengestellt. Ein toller Service: Ich habe bereits vor Abreise ausführlich bei einem Videogespräch meine Ernährung, Schlafgewohnheiten und Fitnesslevel mitteilen können. Vor Ort folgen noch einige Voruntersuchungen und schon halte ich einen umfangreichen Plan in der Hand. Hydrotherapie, Osteo- und Physiotherapie, traditionelle Thai-Medizin, Thai Chi, Atemarbeit, Vitalbäder, funktionelle Bewegung sowie wohltuende Massagen. Die Behandlungen, Therapien und körperlichen Aktivitäten ergänzen sich, wirken in der Summe stimmig und sehr wohltuend, schon nach dem ersten Tag.

Die Idee, zwischen den Terminen die Gegend zu erkunden, vielleicht sogar Bangkok einen Kurzbesuch abzustatten, lasse ich schnell fallen. Zum einen bleibt kaum Zeit bei dem umfangreichen Behandlungsplan. Zum anderen fühle ich mich hier so behütet, ja richtig geborgen, dass selbst ein kleiner Abstecher zum nahe gelegenen Wat Samphran, einem kunterbunten buddhistischen Tempel in Form eines Drachen, fast schon zu viel Alltagslärm ist.

Wohltuende Ruhe bietet stattdessen das weitläufige Gelände. Die Dimensionen sind enorm – größer, als man es von einem Retreat in Stadtnähe erwarten würde. Zwischen Flussufer, alten Bäumen, Gärten und einem See kann man umherstreifen. Einen Abstecher lohnt das Patom Organic Café mit seinem Farm-to-Table-Konzept. Gleich nebenan befindet sich die Patom Academy. Hier werden Workshops zu regenerativer Landwirtschaft und bewusster Lebensweise angeboten. Stadtkinder lernen, wie man Reis anbaut und Brauchbares aus Ton herstellt. Am Wochenende bieten lokale Bauern hier Gemüse und Früchte an.

Alles fließt …

Das RXV Wellness Resort ist in einen großen Park direkt am Tha-Chin-Fluss eingebettet. Gegründet wurde es von einer thailändischen Unternehmerfamilie, die mit dem Konzept „Everyone’s Wellness“ eine zugängliche, nicht-elitär wirkende Wellness- und Gesundheits-Oase – bestenfalls für die ganze Familie – geschaffen hat, in der moderne Medizin, traditionelle Heilkunst und nachhaltige Lebensweise erlebbar werden.

Die Farben des Regenbogens

Vieles was im RXV auf den Teller kommt, wächst im eigenen Garten oder stammt von Partnerfarmen in der Nähe. Die Gerichte sind leicht und farbenfroh. Das Konzept „Rainbow Food“ – Essen, das mit Farben arbeitet und Nährstoffvielfalt sichtbar macht – ist hier nicht Trend, sondern gelebte Praxis. Das Frühstück mit fermentiertem Gemüse, warmem Reis und duftenden Kräutern; Salate, die eine wahre Geschmacksexplosion sind; Currys, die traditionelle Aromen neu interpretieren. Dazu gibt es, abgestimmt auf die Tageszeit, anregende oder beruhigende alkoholfreie Aperitifs, Kombucha und Kräutertees.

Das Essen wird von den Mitarbeitern so liebevoll und aufmerksam zelebriert, dass beim Servieren des Tees am letzten Abend Wehmut aufkommt.

Das Essen im Wellness Village bekommt die volle Punktzahl. Viele Zutaten kommen aus dem eigenen Garten und von den Bauern der Umgebung

Das Rainbow-Food-Konzept im Restaurant basiert auf der Idee, durch bunte Lebensmittel ein breites Spektrum an Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien abzudecken. Jede Farbe steht für spezielle gesundheitsfördernde Eigenschaften: Grünes Gemüse unterstützt die Entgiftung, rote Lebensmittel wie Tomaten fördern das Immunsystem, und orangefarbene Zutaten wie Karotten stärken die Haut. Dieses

Prinzip sorgt für eine ausgewogene Zufuhr an Mikronährstoffen, Ballaststoffen und Antioxidantien, die die Energie steigern und den Körper vor Entzündungen schützen. Angerichtet werden die Getränke und Speisen dabei immer besonders liebevoll und einfallsreich.

Fast nebenbei, aber jeden Tag ein wenig mehr, ist mir das Wellness Village ans Herz gewachsen. Hier wurde nicht belehrt, sondern inspiriert und nachgeholfen, das eigene Potential zu erkennen. Und Prioritäten zu setzen, was einem gut tut und was nicht.

Bei der Rückfahrt zum Flughafen, bin ich dann ein wenig von mir selbst überrascht. Statt wehmütig auf Bangkoks Hochhäuser zu schauen und an die verpassten Shopping-Gelegenheiten zu denken, spüre ich die Gewissheit: Die Tage im RXV waren eine viel bessere Investition – in mich und meine Gesundheit.

Die 83 Zimmer und Suiten im RXV Wellness Village Sampran befinden sich alle in einem mehrstöckigen Hotelgebäude, das als Rückzugsort mit klarer Architektur, frischen Farben und natürlichen Materialien gestaltet ist. Gäste wählen aus fünf Zimmerkategorien, von Superior und Deluxe über Panorama-River-View-Zimmer bis hin zu geräumigen Suiten und der Presidential Suite mit Blick auf den Tha-Chin-Fluss oder den Pool. Im Erdgeschoss des Gebäudes befinden sich die beiden Restaurants mit der großen Terrasse direkt am Fluss.

RXV Wellness Village

Vom Suvarnabhumi International Airport in Bangkok fährt man mit dem Taxi oder dem Hotelshuttle in zirka einer Stunde zum RXV Wellness Village. www.rxvwellness.com

Der Preis für ein 3‑Tages‑Retreat liegt bei etwa 1200 Euro, für 5 Tage bei 2000 Euro und für 7 Tage bei etwa 2850 Euro inkl. Essen und Behandlungen. Die Preise variieren je nach gebuchtem Programm, wovon es aktuell acht gibt, auch für Kinder.