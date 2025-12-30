Ruhe genießen, Körper und Seele neu aufstellen. Das entspannt-luxuriöse Öko-Hideaway auf der Insel Koh Samui macht es seinen Gästen einfach, sich voll und ganz auf ihre Bedürfnisse und tiefes Wohlbefinden zu konzentrieren.

Was für ein schönes Willkommensritual: Jeder Gast, der im Six Senses Samui Resort eincheckt, darf den großen Gong neben der luftigen Rezeption schlagen. Drei Mal. Und dabei den ersten unvergesslichen Blick auf das türkisfarbene Meer werfen. So beginnt meine „Six Senses Samui Happiness Journey“. Womit auch nicht zu viel versprochen wird. Wer sich das Six Senses Resort Samui aussucht, kann sich auf völlig losgelöste Urlaubszeit fernab von Alltagstress und grauer Wettertristesse freuen. Auf Tage voller Leichtigkeit und Freiheit in einem Robinson-Crusoe-Paradies – Natur pur, mit genau dem Quantum Luxus, den es zum ultimativen Urlaubsglück braucht. Das fängt beim sympathischen, unendlich aufmerksamen Mitarbeiter-Team an und hört bei Kulinarik und Wellness lange nicht auf.

Ruhe und Genuss im Paradies

Einem thailändischen Fischerdorf nachempfunden, liegt das Öko-Resort an einem Hügel, eingebettet in dichtes Tropengrün. Zwischendrin verstecken sich 67 Villen, die meisten davon mit Pool und Blick auf den türkis glitzernden Golf von Thailand. Hier begeistern auch das Six Senses Spa, drei Restaurants und zwei Bars, ein sagenhafter Infinitypool und der lässige Beach Club „Drift at the Beach“ mit weißem Sandstrand. Mein Urlaubs-Zuhause ist die Villa Nummer 49. Auf zwei Etagen und 130 Quadratmetern befinden sich oben Schlafzimmer und offenes Bad, unten der Pool. Glänzendes Holz, Stein und natürliche Materialien schaffen ein angenehmes Wohnambiente. Überm Bett ein Moskitonetz, daneben entdecke ich ein Mückenspray – beides sehr wirkungsvoll gegen die kleinen Plagegeister. Man schläft übrigens himmlisch in den wunderbaren Betten. Gesunder Schlaf ist eines der zentralen Themen des Six-Senses-Konzepts. Dabei setzt man auf speziell entwickelte Matratzen, temperaturregulierende Bettwäsche und schlaffördernde Rituale. Auf Wunsch werden personalisierte Schlafprogramme angeboten, die Entspannungstechniken, Ernährung und Bewegung kombinieren. Meditation, Pilates, Reiki oder Yoga, ganz herrlich morgens am Infinitypool – meinem Lieblingsplatz! – tragen ebenfalls zu einer erholsamen Nachtruhe bei.

Me Time

Zum Konzept der Six Senses Resorts gehört seit jeher auch das Thema Gesundheit, und zwar ganzheitlich. Neben einer leichten Ernährung mit frischen Zutaten, teils aus der eigenen Farm, spielen ausgeklügelte Spa-Treatments, Yoga und Tai Chi eine tragende Rolle, um den Gästen wieder zu mehr Energie und innerer Balance zu verhelfen. Auch Anwendungen und Rituale für einen besseren Schlaf stehen hoch im Kurs. Besonders die traditionelle Thai-Massage, kombiniert mit Kräuterstempeln, geführten Atemübungen und dem tiefenentspannenden Sound tibetischer Klangschalen, lassen den Geist zur Ruhe kommen und die Energie wieder ungehindert fließen. Die feinen Schwingungen der Klangschalen können zu tiefer Entspannung verhelfen und fördern ebenfalls einen gesunden Schlaf.

Wie in allen Six Senses Resorts wird auch auf Koh Samui Nachhaltigkeit groß geschrieben. In der resorteigenen Farm gibt es eine eigene Kompostier- und Wasseraufbereitungsanlage. Hühner, die das frische Frühstücksei liefern, und Ziegen sind die Attraktion für große wie kleine Gäste. Die angebauten Gemüse und Kräuter landen auch beim deutschen Chefkoch Kien Wagner – als Top-Ingredienzen für seine kreative Aroma-Kulinarik. Und auch im Spa kommen die zahlreichen Kräuter zum Einsatz, etwa in der Alchemy Bar.

Es gibt viel zu entdecken

Der perfekte Start in den Tag beginnt mit einem kleinen Wake-up-Swim im 18 Quadratmeter großen Pool. Anschließend ab in die Outdoor-Shower, gut geschützt hinter Bambusstäben und Pflanzen – ein Duscherlebnis mit Dschungelfeeling. Zum Frühstück geht’s ins licht- und luftdurchflutete „Dining on the Hill“, das Hauptrestaurant. Zu Fuß oder lieber mit dem Buggy? Um letzteres kümmert sich gleich der sogenannte Gem, Guest Experience Maker. Der private Butler chauffiert den Gast innerhalb des Resorts mit dem Buggy von A nach B. Er bucht mir auch gerne ein Spa-Treatment oder organisiert einen Ausflug ins nahegelegene Fisherman’s Village zum Night Market oder zum goldenen Big Buddha. Später. Es gibt im Resort noch viel zu entdecken. Etwa das Signature Restaurant „Dining on the Rocks“, das terrassenförmig auf einer Klippe angelegt ist und mehrere lauschig intime Plätze auf vorgelagerten Felsen bietet. Perfekt für ein romantisches Dinner bei Sonnenuntergang mit feinsten Speisen vom deutschen Chefkoch Kien Wagner, der sich als Aroma-Alchemist einen Namen gemacht hat. Wer von ihm beziehungsweise seinem Team lernen will, der bucht einen Kochkurs. Ein großartiges Erlebnis, das in die Geheimnisse der süßen, scharfen, würzigen Aromen der Thai-Küche einweiht. Eine weitere Thai-Spezialität lernt man im Spa in der Alchemy-Bar kennen. Bei einem Workshop erfahre ich, welche Kräuter und ätherischen Ölen in einem typischen thailändischen „Herbal Inhaler“ stecken. Diese Riechdöschen hat jeder Thai stets parat und schätzt sie für ihre wohltuende, erfrischende Wirkung und als Energiebooster. Doch zu viel Energie brauche ich im Paradies gar nicht!

Lässiger Wohlfühlort

67 Villen mit privatem Pool und besten Aussichten über das türkisfarbene Meer erwarten die Gäste. Kümmern muss man sich um nichts, dank des privaten Butlerservices

Six Senses Samui

Das Resort liegt am nordöstlichsten Zipfel der thailändischen Insel Koh Samui, nur eineinhalb Flugstunden von Bangkok entfernt.

Der Transfer zum Resort dauert etwa 20 Minuten.

www.sixsenses.com/en/hotels-resorts/asia-the-pacific/thailand/samui

3 Nächte in einer 130 Quadratmeter großen Hideaway Villa mit privatem Pool ab 1756 Euro für zwei Personen inkl. Frühstück.