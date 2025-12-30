Hier trifft traditionelle Weisheit auf moderne Medizin. Mit Layan Life erleben die Gäste ein Konzept der ganzheitlichen Regeneration, das Körper und Geist wieder ins Gleichgewicht bringt.

Am westlichen Ufer der Andamanensee, wo der tropische Wind durch Palmen rauscht und das Meer sanft an den Layan Beach schlägt, beginnt jeden Abend im Anantara Layan Phuket Resort eine kleine Zeremonie: Das Feuer wird eindrucksvoll mit Trommelwirbel in einer großen Schale entzündet – ein Moment, der den Übergang vom aktiven Tag in die friedliche Ruhe des Abends markiert. Doch das wahre Highlight des Resorts ist Layan Life by Anantara, ein innovatives Medi-Spa und Retreat-Zentrum, das 2024 eröffnet wurde und zu einem der spannendsten Wellness-Projekte Asiens zählt.

Ich durfte das außergewöhnliche Zentrum selbst erleben und war beeindruckt von der Verbindung aus luxuriösem Urlaub und ganzheitlicher Gesundheitsförderung. Was Layan Life so besonders macht, ist das Konzept eines tiefgreifenden Retreats, das alle Gäste nutzen können. Denn es ist integriert in das Anantara Layan Phuket Resort. Das bietet den perfekten Rahmen für Erholung mit eleganten Suiten, privaten Poolvillen und einer verzweigten Gartenlandschaft.

Stargazing und Teezeremonie

Im Anantara Layan Phuket kommt keine Langeweile auf. Auf dem Dach des eleganten thailändischen Restaurants „Dara Cuisine“, Adresse für moderne thailändische Küche, wurde ein Observatorium installiert. Im Teeraum können bei einem Workshop individuelle Tees aus sorgfältig ausgewählten Kräutern und Aromen zusammengestellt werden

Breit aufgestellt mit Experten

Die Reise zur Gesundheit begann schon vor der Ankunft mit meiner Online-Konsultation, in der Ziele, Stresslevel und Lebensgewohnheiten besprochen wurden. Vor Ort erhielt ich eine detaillierte Hautanalyse von Dr. Sataporn Wangthitikul, ein Facharzt für regenerative Medizin und Ästhetik. Er gehört zum international anerkannten Experten-Team, das von Jennifer Sanvictores, der engagierten General Managerin von Layan Life, geleitet wird. Die junge Kornpathu Lipikorn, Spezialistin für Traditionelle Thai Medizin, bringt das Thema natürliche Heilweisen und Energiearbeit ein. Besonders beeindruckt hat mich jedoch die leitende Physiotherapeutin und zertifizierte Pilates-Trainerin Pacanut Intafong. Sie nahm sich gezielt und höchst effektiv meiner Rückenprobleme an.

Layan Life bietet auf fast 1800 Quadratmetern eine einzigartige Kombination aus moderner Medizin und traditionellen Praktiken. Neben klassischen Spa-Behandlungen gibt es IV-Vitamininfusionen, Cryotherapie und Hyperbaric-Sauerstofftherapie. Gleichzeitig werden traditionelle Anwendungen wie Kräuterkompressen und Sweet Herbal Acupressure eingesetzt, die körperliche Verspannungen lösen und die Energiebahnen im Körper ansprechen. Sehr spannend fand ich die Life-Stage-Programme, die auf die spezifischen Bedürfnisse jeder Lebensphase zugeschnitten sind. Ob Teenager, junger Erwachsener, in der Lebensmitte oder im Seniorenalter – hier wird Wohlbefinden als eine Reise über alle Altersstufen hinweg verstanden.

(Foto: giovanna di lisciandro) (Foto: Adam Bruzzone)

Layan Life by Anantara

Das Layan Life by Anantara ist in einem modernen Gebäude mit gläsernen Fassaden und minimalistischem Design untergebracht, das sich harmonisch in die Natur einfügt. Neben klassischen Massage‑ und Physiotherapie‑Anwendungen umfasst das Angebot auch Pilates‑Sessions, Klangtherapien, Kräuterbehandlungen und innovative Crystal‑Therapien sowie Meso- oder Laserbehandlungen – je nach Bedarf und Lebensphase. Gewohnt wird in geräumigen Suiten und Poolvillen, die viel Privatsphäre, teilweise mit Pool, bieten

Alle Gäste profitieren

Layan Life richtet sich gezielt an alle, die nach einer tiefgreifenden Veränderung suchen – sei es in Bezug auf Gesundheit, Stressmanagement oder mentale Klarheit. Dafür sind spezielle Retreats entwickelt worden. Doch auch die klassischen Resort-Gäste profitieren von den Angeboten, zum Beispiel von extra gekennzeichneten Wellness-Gerichten, den allmorgendlichen Smoothies, serviert vom Layan-Life-Ernährungsteam, und dem freien Zugang zu den Retreat-Bereichen wie dem 24-Stunden-Fitnessbereich, Reformer-Pilates, dem Vitality-Pool und dem Wochenprogramm mit Sound Healing, Power Core und Tai Chi.

Layan Life vereint Luxus, moderne Wissenschaft und traditionelle Heilmethoden und trifft so voll die Erwartungen aller Gäste nach tiefergehenden Veränderungen während ihres Urlaubs.

Harmonie und Ruhe strahlt das lichte, sehr ästhetische Gebäude des Layan Life aus

Anantara Layan Phuket Resort und Layan Life

Der Flughafen Phuket ist von vielen europäischen Städten aus mit Direktflügen oder Zwischenstopps erreichbar. Vom Flughafen sind es nur 15 bis 20 Minuten zum Anantara Layan Phuket Resort mit dem Auto.

www.layanlifephuket.com, www.anantara.com/de/layan-phuket

Die Übernachtungen beginnen bei 600 Euro pro Nacht mit Frühstück für ein Standardzimmer (je nach Saison). Retreats starten im Layan Life by Anantara ab drei Tagen und beinhalten Behandlungen, Therapien, gesunde Küche und Aktivitäten. Preise variieren je nach

Saison, Programmdauer und -inhalt. Zudem sind immer wieder Spa- und Wellnessexperten in bestimmten Zeiträumen zu Gast.