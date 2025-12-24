Mit der Einführung der EcoClassic Kollektion präsentiert Ada Cosmetics sein bislang umfangreichstes und nachhaltigstes Accessoire-Sortiment und ersetzt frühere Luxuslinien durch ein Konzept, das Eleganz, Innovation und Umweltbewusstsein vereint. Zeitlos in Schwarz und Weiß gehalten, wird EcoClassic aus natürlichen, erneuerbaren Materialien wie Bambus, Baumwolle und Papier gefertigt – und verzichtet überall dort auf Kunststoff, wo es möglich ist. Die Verpackung besteht aus zertifiziertem Recyclingkarton, ausgewählt nach den Grundsätzen der Pack4Good Initiative von Canopy, einer globalen Bewegung zum Schutz der Wälder durch verantwortungsvolle Beschaffung. Die Kollektion bietet eine vollständige In-Room-Ausstattung mit einem modernen Look: von Bambuszahnbürsten und Kämmen über Papier-Wäschesäcke bis hin zu Wattestäbchen aus Baumwolle. Innovationen wie Zahnpastatabletten und Rasierseife erweitern das Angebot. www.ada-cosmetics.com