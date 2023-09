Das Six Senses Samui an der nördlichen Spitze der Insel Ko Samui in Thaliand, ist bekannt für sein Engagement für nachhaltigen Luxus und unvergleichliche Wellness-Erlebnisse. Aus diesem Grund freut sich das Resort, ein außergewöhnliches Programm an Veranstaltungen und ein spezielles Übernachtungspaket für das kommende World Wellness Weekend vom 15. bis 17. September 2023 anzukündigen.

Das World Wellness Weekend Programm ist eine Erlebnisreise durch die Bereiche Achtsamkeit, Kreativität, Kulinarik, Kunst und traditionelle thailändische Kultur.

Der Freitag beginnt mit einer entspannenden Achtsamkeitsmeditation und einer anschließenden Teilnahme zur Herstellung von Bio-Bienenwachspapier. Mit einem aufregenden Cocktail-Workshop bei der „Garden-to-Glass“-Aktion geht der erste Tag zu Ende. In diesem Workshop können die Gäste ihre eigenen DIY-Zitronengrasstrohhalme herstellen.

Der Samstag startet mit einem bewussten Blick auf die Zero Waste World, indem die Gäste von Experten bei einer pflanzenbasierten Kochvorführung lernen und anschließend beim Yoga Nidra entspannen. Das große Finale am Sonntag umfasst Dehnungsübungen, eine Klangschalen-Mediation und den energiegeladenen Thai Southern Movement Dance.

In Verbindung mit dieser Veranstaltung bietet Six Senses Samui auch das „Rekindle Your Senses“-Paket an, das ein umfangreiches Wellness-Erlebnis umfasst. Dieses exklusive Angebot gilt für Aufenthalte bis zum 22. Dezember 2023 und kombiniert eine Vielzahl von individuell angepassten Wellness-Aktivitäten mit dem erstklassigen Luxus, für den Six Senses weltweit bekannt ist.