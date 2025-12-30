Der Fürstenhof in Bad Kissingen steht zum Verkauf. Das Gebäude am Ufer der Saale in unmittelbarer Nähe zur historischen Altstadt hat eine lange Geschichte. Es wurde 1856 zunächst als Kurhotel errichtet und empfing Gäste aus dem europäischen Hochadel und dem Großbürgertum. 1866 wurde es zerstört und wiederaufgebaut, seit 1906 war es Privatsanatorium und gehobenes Hotel. Auch Bad Kissingen hat eine lange Tradition – als bedeutendes Gesundheitszentrum. Es verfügt sieben Mineral- und Heilquellen, die Berühmtheiten wie Kaiserin Elisabeth von Österreich angezogen haben. Heute bietet die Stadt ein umfangreiches medizinisches Angebot und macht sie damit für klassische Hotelbetriebe ebenso attraktiv wie etwa für Medical Spas.

Aufmacherbild: Christie & Co.