Das familiengeführte Mia Alpina im Zillertal hat in diesem Jahr einige News zu vermelden. Die Familienpools drinnen und draußen sind noch größer geworden, außerdem kamen unter anderem luxuriöse „60er Zirben Family Suiten“, ein Zirben Spa sowie Fitness- und Yoga Panorama-Bereiche hinzu. Das Mia Alpina verbindet professionelle Kinderbetreuung und abwechslungsreiche Kinderanimation mit einem hochwertigen Wellness- und Freizeitprogramm für die Eltern –für alle, die gemeinsam entspannen und genießen möchten. www.mia-alpina.at

Aufmacherbild: jan_hanser_mood_photography