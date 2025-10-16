Um sein Profil als zeitgemäßes Gourmet- & Wellnesshotel zu schärfen, modernisiert und erweitert das Gourmet & Relax Resort Trofana Royal in Ischgl (Österreich) seinen Wellnessbereich zur Wintersaison 2025/2026. Auf insgesamt 2.500 Quadratmetern wird nicht nur ein neuer Indoor-Pool integriert, sondern auch eine neue Saunawelt mit Dampfsauna, Bio- sowie klassischer Sauna. Die Gäste können somit künftig auf bis zu acht verschiedene „Erlebnis-Body-Arrivals“ zugreifen, darunter eine Infrarot- und eine Trockensalz-Sauna sowie ein Sole-Dampfbade. Die Gestaltung ist geprägt von Eleganz, Holz und warme Naturtöne dominieren. Für eine entspannte Atmosphäre soll eine innovative Lichttechnik sorgen. In Relax Kojen sowie neuen Bereichen zum Entspannen können sich die Gäste nach aktiven Wintersporttagen oder Bergtouren erholen. Im Beauty Spa wird mit Produkten von Sisley Paris und Ligne St. Barth gearbeitet. Es gibt auch Bewegungs- und Achtsamkeitsangebote wie Wassergymnastik, Yoga oder die Fünf Tibeter.

