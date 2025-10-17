Herbstzeit ist Traubenzeit. Jetzt erobern sich Trauben wieder ihren Platz im Obstkorb und peppen nicht nur Käseplatten auf. Ob zartgrün, gelb, hellrot oder blau, die knackigen Früchtchen schmecken herrlich süß und sind dabei super gesund.

Weintrauben sind schon seit Jahrtausenden beliebtes Nahrungsmittel. Und sie sind in vielen Kulturen Sinnbild für Fruchtbarkeit, Lebensfreude und Genuss. Trauben sind nicht nur lecker, sondern auch gesund. Die knackig saftigen Beerenfrüchte gehören zu jeder üppig gedeckten Festtafel, fehlen in keiner Obstschale, verfeinern Salate und Desserts, harmonieren wunderbar mit Käse und geben auch herzhaften Speisen einen besonderen fruchtig-frischen Biss. In ihrer getrockneten Form als Rosine begeistern sie ebenfalls als Snack und in Kuchen, ja sogar an deftigen Braten. Bestimmt kennen Sie den Rheinischen Sauerbraten, der seine pikante Süße eben der Zugabe von Rosinen verdankt.

Bei uns sind die runden bis ovalen Trauben, egal ob dunkelblau, rötlich, gelblich oder hellgrün, ein beliebtes Obst. Tafel- oder Speisetrauben werden im Gegensatz zur Weintraube für den Frischeverzehr oder zur Produktion von Rosinen angebaut. Im Unterschied zur Weintraube sind sie größer, dünnhäutiger und weniger süß. Dennoch enthalten diese kleinen Vitaminbomben, erst recht in getrockneter Form, reichlich Fruchtzucker. Eine Portion Weintrauben (100 Gramm) hat etwa 71 Kalorien. Weintrauben gehören daher zu den Obstsorten mit höherer Kaloriendichte. Das hält die Deutschen aber nicht von der Traube fern. So lag der Pro-Kopf-Verbrauch von frischen Tafeltrauben 2022/23 bei rund 5,3 Kilo.

(Foto: pexels-ksu-eli-studio) TRAUBEN SIND EIN GESUNDER SNACK Knackig, süß, köstlich – Trauben, egal ob weiß oder rot, sind gesund. Die vielen Ballaststoffe in der Schale beugen etwa Darmträgheit und Verstopfung vor, senken den Cholesterinspiegel und können entgiftend wirken. Die kleine Frucht enthält reichlich Folsäure, die Vitamine B und C, und auch Kalium, das bei der Nerven- und Muskelarbeit benötigt wird. Als Anti-Aging-Wirkstoff bekannt ist Resveratrol: Dieser sekundäre Pflanzenstoff findet sich vermehrt in der Haut der roten und blauen Weintrauben, wirkt antioxidativ und soll Herz und Kreislauf schützen. Doch Obacht! Die süßen Früchtchen enthalten viel mehr Fruchtzucker als anderes Obst. Daran sollten besonders Diabetiker denken!

Trauben können wir fast das ganze Jahr über kaufen. Meistens kommen sie aus Italien, Griechenland und Spanien. Von März bis Mai werden Tafeltrauben hauptsächlich aus Überseeländern wie Südafrika und Chile importiert. Wenn Sie auf regionale Produzenten setzen, freuen Sie sich auf September und Oktober. Dann sind nämlich Trauben aus einheimischem Anbau erhältlich, etwa aus der Pfalz, Rheinhessen, Baden und Württemberg, wo sie für den Frischverzehr kultiviert werden. Die deutschen Winzer und Obstbauern setzen zunehmend auf den Anbau von kernlosen und besonders schmackhaften Tafeltraubensorten.

Achten Sie beim Einkauf darauf, dass die Trauben prall, aber nicht hart und die Stängel noch grün sind. Weisen die Früchte einen weißen Belag oder Schleier auf, ist dies ebenfalls ein Qualitätskriterium. Dieser so genannte Duftfilm ist ein Frischemerkmal und schützt die Beere vor dem Austrocknen.

Kleiner Kern, große Wirkung

Der Traubenkern ist ein kleiner Kraftprotz! Eigentlich schade, dass er so verpönt ist, und am liebsten kernlose Trauben gegessen werden. Denn besonders seine wertvollen Inhaltsstoffe machen die Frucht zum Superfood.

(Foto:shutterstock_isara-studio) Es sind sekundäre Pflanzenstoffe wie Oligomere Procyanidine (OPC), denen eine stark antioxidative, entzündungshemmende, gefäßschützende und regenerative Wirkung zugeschrieben wird. Außerdem sind im Kern die Vitamine E und K sowie Linolsäure enthalten, eine ungesättigte Fettsäure, die zur Senkung des Cholesterinspiegels beitragen kann. Das Beste des Traubenkerns steckt auch in Traubenkernöl und -mehl. Das Mehl ist besonders reich an Ballaststoffen, was zur Darmgesundheit beiträgt. Vor allem für Menschen mit Zöliakie ist dieses leicht nussig schmeckende Mehl sehr gut geeignet, da es kein Gluten enthält. In der Kosmetikindustrie punkten OPC und Resveratrol als Anti-Aging-Elixir.

Beauty-Wunder

Die wertvollen Inhaltsstoffe der Traube, allen voran Resveratrol und OPC, wirken vorzeitiger Hautalterung entgegen und erhalten die Haut gesund und strahlend.

Zur ultimativen Anti-Aging-Pflege der Premier Cru-Serie von Caudalie gehört Le Serum. Eine neue Langlebigkeitsformel sorgt für eine länger jünger aussehende Haut. Zur intensiven Feuchtigkeitsversorgung. 30 ml, 89,90 €. de.caudalie.com Das erfrischende Gesichtswasser von Sanvino mit Extrakten aus Rotwein und Weinrebenblättern stabilisiert und belebt die Haut nach der Reinigung. 150 ml, 35,50 €. www.sanvino.de

Der kleine, feine Unterschied

(Foto: shutterstock_supawan-mongkonswat) Korinthen werden aus kleineren, violett-schwarzen Trauben vorwiegend in Griechenland hergestellt und sind in der Regel kleiner und dunkler als Rosinen und Sultaninen.

Korinthiaki /// Violett-schwarze Färbung /// Intensiverer Geschmack (Foto: shutterstock_Nattika) Sultaninen werden aus der hellen, kernlosen Sultana-traube hergestellt, einer besonders süßen Sorte. Sie werden oft „gedippt“, d.h. mit einer Lösung aus Pottasche und Olivenöl behandelt, um die Trocknung zu beschleunigen.

Sultana /// Helle Färbung /// vor dem Trocknen behandelt (Foto: shutterstock_Photoongraphy) Rosinen ist der allgemeine Begriff für alle getrockneten Weintrauben. Sie werden aus verschiedenen Traubensorten hergestellt, an der Sonne getrocknet und haben eine dunklere Farbe.

Sultana /// Dunkle Färbung /// Trocknen in der Sonne

Buchtipps für Genießer

Weingenuss und frische Luft Die 52 großen und kleinen Eskapaden präsentieren die schönsten Touren durch deutsche Weinregionen und verbinden Genuss- mit Naturerlebnis. DuMont Reiseverlag, 240 Seiten, 24,95 €. Kleine Gourmandise Hier geht es ausschließlich um die Speise- bzw. Tafel-traube. 18 Rezepte mit Trauben und Rosinen aus aller Länder Küchen. Mandelbaum Verlag, 60 Seiten, 14 €.

Das Beste aus der Traube

OPC und Resveratrol schützen die Zellen vor freien Radikalen. Ihre geballte Power steckt in den Kapseln von Biogena. 60 St., 39,90 €.

www.biogena.at Ob Traubenkernbrot, -baguette oder Winzerpizza – für den kernig-nussigen Geschmack in den Backmischungen sorgt feinstes Traubenkernmehl. 500 g, 4,99 €. www.vitis24.de Schaf Molly zum Kuscheln, wenn’s im Bauch krummelt oder zum Einschlafen – das süße Plüschtier enthält ein Wärmekissen befüllt mit 500 g Traubenkernen. 25,90 €.

www.dajo-traubenkerne-shop.de

Zu Tisch bitte!

Wie vielfältig Trauben beim Kochen verwendet werden können, zeigt Mario Aliberti. In seinem Karlsruher Gourmetrestaurant 5 SEN:SES kredenzt er asiatisch-italienische Fusionsküche.

Kalbsrücken mit Süßkartoffelpüree, glasierten Trauben & Portweinreduktion

Zutaten für 4 Portionen 600–800 g Kalbsrücken ● Salz & Pfeffer ● 2 Zweige Rosmarin ● 2 Zweige Thymian ● 2 EL Butterschmalz oder Öl zum Anbraten ● 1 EL Butter zum Fertigstellen ● 600 g Süßkartoffeln ● 50 ml Sahne ● 30 g Butter ● Salz ● Muskatnuss ● 200 g rote Trauben (kernlos) ● 1 EL Butter ● 1 TL Zucker oder Honig ● 1 EL Balsamico (hell oder rot) ● 200 ml Portwein (rot) ● 100 ml Rinder- oder Kalbsfond ● 1 kleine Schalotte ● 1 TL Butter zum Montieren

1. Süßkartoffelpüree Süßkartoffeln schälen, in Stücke schneiden, in Salzwasser weich kochen (ca. 15–20 Min.).

Abgießen, mit Butter und Sahne fein stampfen oder pürieren. Mit Salz und Muskat abschmecken. Warm halten.

2. Glasierte Trauben Trauben waschen und halbieren. In einer Pfanne Butter schmelzen, Trauben und Zucker zugeben. Kurz karamellisieren, mit Balsamico ablöschen. Bei schwacher Hitze 2–3 Min. glasieren lassen.

3. Portweinreduktion Schalotte in wenig Butter anschwitzen. Portwein und Fond zugeben, auf etwa 1/3 einkochen lassen. Durch ein feines Sieb geben, mit Butter montieren (einrühren, nicht mehr kochen). Optional mit Salz und Pfeffer abschmecken.

4. Kalbsrücken Kalbsrücken in 4 gleichmäßige Stücke schneiden oder im Ganzen lassen. Kräftig salzen und pfeffern. In heißem Butterschmalz mit Rosmarin und Thymian rundherum scharf anbraten. Dann bei 100 °C im Ofen (Umluft) 10–15 Min. (bzw. bis ca. 58–60 °C Kerntemperatur) gar ziehen lassen. Kurz ruhen lassen, dann in Butter schwenken.

5. Anrichten Auf den Tellern einen Löffel Süßkartoffelpüree mittig platzieren. Kalbsrücken darauf oder daneben anrichten. Glasierte Trauben und Portweinreduktion elegant drumherum verteilen.

Fertig in: 60 Minuten

Tipp: Ein Hauch Zitronenabrieb im Püree oder ein Zweig frischer Majoran auf dem Fleisch rundet alles perfekt ab. mario-aliberti.de

Aufmacherbild: shutterstock_Agave-Studio

