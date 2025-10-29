Arché Water Path Luxury Experience ist die neueste Schöpfung von Studio Apostoli. In Zusammenarbeit mit Balich Wonder Studio, einem Unternehmen, das Live-Erlebnisse kreiert und produziert, hat das bekannte italienische Design-Büro einen Wellnessbereich geschaffen, der frei konfiguriert werden kann. Arché bietet ein immersives Erlebnis, das spirituelle, emotionale und sensorische Dimensionen ansprechen soll. Gleichzeitig stellt es eine neue Dimension im Wellness-Design dar: modular, maßgeschneidert und anpassungsfähig an eine Vielzahl von Kontexten und Anforderungen. Das Konzept basiert auf einem Rastersystem aus drei unterschiedlichen Modulen – unabhängig, anpassbar und frei kombinierbar. Das übergeordnete Thema ist Wasser, das in allen möglichen Erscheinungsformen erkundet wird. Es steht für den Ursprung des Wohlbefindens und dient als Brücke zu tieferen Emotionen. Taktile Texturen, metallische und verspiegelten Oberflächen, Vegetation und natürliche Elemente zielen neben Aromatherapie, immersiven Klanglandschaften, digitalen Inhalten, ansprechender Beleuchtung und dramatischen Effekten darauf ab, alle fünf Sinne anzuregen.

Wasser in all seinen Formen

Das Arché Water Path Luxury Experience beginnt mit einem über dem Wasser schwebenden Steg, der von Wasserfällen durchzogen ist und den Übergang zum Purification Tunnel symbolisiert – einem mit Nebel gefüllten Raum, der den Gästen helfen soll, sich von der Außenwelt zu lösen und sich auf die bevorstehende Wellness-Reise vorzubereiten. Von hier aus betreten die Gäste das Aquatic Maze: ein kreisförmiges Labyrinth, das die erste immersive Begegnung mit Wasser in seinen vielen Formen markiert. Die Besucher können Freestyle-Schwimmen, einen geräumigen Whirlpool mit zentraler Feuerstelle, Wasserspiele mit Kaskadenduschen und einen Strand aus dunklem Vulkansand genießen. Das immersive Erlebnis wird durch vielfältige digital projizierte Wandmuster und Klanglandschaften noch verstärkt. Ein Unterwassergang führt zu einer Höhle, die mit biolumineszenten Effekten beleuchtet ist. Von dort aus gelangen die Gäste zu Latitudes: konzentrische Tunnel, die Reisen durch kontrastreiche Regionen des Planeten nachbilden – Dschungel, Wüste, Arktis und Vulkane. Als Nächstes folgt Rain Renewal, ein Bambuswald mit Regeneffekt, der vier private Behandlungsbereiche umfasst: einen Halo-Raum mit Negativ-Ionen-Salztherapie, ein Hamam, eine finnische Sauna und Salzbäder. Die Reise endet mit Eden, einem üppigen Garten, der durch ein Speisen- und Getränkeangebot ergänzt wird.

www.studioapostoli.com, www.balichwonderstudio.com

Fotos: Balich Wonder Studio