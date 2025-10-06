hat zum 1. Oktober 2025 die Leitung des Rocco-Forte-Hauses, The Charles Hotel, in München übernommen. Er folgt auf Florian Steinmaier, der das Hotel in den letzten drei Jahren geführt hat und sich nun neuen beruflichen Herausforderungen stellt.

Mit seiner langjährigen Erfahrung, zuletzt als Direktor des renommierten Hotel de Rome in Berlin, bringt Ulrich Schwer Expertise und Leidenschaft für exzellenten Service in eines der führenden Luxushotels der Stadt. Mit seinem Positionsantritt in München setzt der international ausgebildete Hotelier seine mehr als 25-jährige Karriere in der Luxushotellerie fort, die er mit einer Ausbildung im Hotel Adlon Kempinski Berlin startete.

Nach Stationen bei Fairmont und Belmond – darunter The Savoy (London) und The Plaza (New York – kehrte Schwer 2013 nach Deutschland zurück: zunächst ins Althoff Seehotel Überfahrt (Rottach-Egern), später als Geschäftsführender Direktor in das Althoff Hotel am Schlossgarten (Stuttgart), das er fast zehn Jahre lang leitete. Danach war er vorübergehend als Interim General Manager des Hotel Telegraphenamt in Berlin tätig. Im Mai 2023 trat Ulrich Schwer die Position des General Managers im Rocco Forte Hotel de Rome an. www.charleshotel.com