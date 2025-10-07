(Foto, Mitte) ist zur zweiten Geschäftsführerin der Dehoga Deutsche Hotelklassifizierung GmbH berufen worden. Die 41-Jährige ergänzt damit die bisherige Geschäftsführung von Markus Luthe (Foto, links). Neumann ist Volljuristin und ergänzte ihr Fachwissen durch ein zweites Studium zur Hotelbetriebswirtin an der Deutschen Hotelakademie. Nach Stationen beim Hotelverband Deutschland (IHA) und dem Australischen Hotelverband Western Australia (AHA) sammelte sie in der deutschen Hotellerie operative Erfahrungen.

Markus Luthe (Foto, links), Christin Neumann (Mitte), Dehoga Deutsche Hotelklassifizierung GmbH Bereits seit 2021 betreut Christin Neumann für die Dehoga insbesondere die Themenfelder Digitalisierung und Distribution. Ihre Berufung in die Geschäftsführung steht für Kontinuität ebenso wie für eine zielgerichtete Weiterentwicklung der Klassifizierungsstandards im digitalen Zeitalter. www.hotelstars.eu