verlässt das Hotel Adlon Kempinski Berlin im Januar 2026 auf eigenen Wunsch. Über drei Jahre lang war die gebürtige Französin Geschäftsführende Direktorin im Adlon, als erste in dieser Funktion. Ihre internationale Karriere ist eng mit Kempinski verbunden, sie begann als Director Convention Sales im damaligen Kempinski Hotel Atlantic Hamburg sowie im Kempinski Elephant Weimar. Nach Positionen bei anderen Unternehmen kehrte Ansos zu Kempinski zurück, unter anderem in Häuser in China. Laut Medienberichten wird sie nach ihrem Weggang die Leitung des Hotel Fährhaus Koblenz übernehmen.