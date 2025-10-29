Der begehrte Titel „World’s Best Hotel Spa 2025” ging an Chenot Espace im One&Only Portonovi, Montenegro Die besten Spa- und Wellness-Marken der Welt sind bei den World Spa Awards 2025 ausgezeichnet worden – von Hotel- und Resort-Spas bis hin zu Wellness-Retreats und Spezialmarken. Der begehrte Titel „World’s Best Hotel Spa 2025” ging an Chenot Espace im One&Only Portonovi, Montenegro, während The Spa im Mandarin Oriental, Costa Navarino, Griechenland, zum „World’s Best Resort Spa 2025” gekürt wurde. Das Palazzo Fiuggi in Italien behielt seine Krone als „World’s Best Wellness Retreat” und World Spa in New York wurde zum „World’s Best Day Spa 2025” gekürt. Headspace festigte seine führende Position im Bereich digitale Wellness und gewann den Titel „World’s Best Wellness App 2025”. In den globalen Markenkategorien gewann Natura Bissé den Titel „World’s Best Spa Brand 2025“. Aromatherapy Associates behielt seinen Titel als „World’s Best Aromatherapy Brand”. Mandarin Oriental setzte seine Dominanz im Bereich der Luxushotellerie fort und wurde zum vierten Mal in Folge als „World’s Best Hotel Spa Brand” ausgezeichnet, wobei 14 seiner Häuser 16 Einzelauszeichnungen erhielten. Six Senses holte sich zum zweiten Mal den Titel „World’s Best Wellness Retreat Brand” zurück, wobei sechs seiner Häuser ebenfalls mit Einzelauszeichnungen geehrt wurden.

Neuer Award für bestes Longevity-Programm

Angesichts des weltweit wachsenden Interesses an Wellness mit Schwerpunkt auf Langlebigkeit hat World Spa Awards in diesem Jahr eine brandneue Kategorie eingeführt: „World’s Best Longevity Programme”. Der Titel wurde an Advanced Longevity at SHA Mexico verliehen, ein Programm, das für seinen innovativen Ansatz zur Langlebigkeit bekannt ist und von Experten geleitete Therapien, Ernährungsberatung und Lifestyle-Beratung kombiniert. In den Kategorien für Neueröffnungen wurde das Royal Mansour Casablanca Spa in Marokko zum „World’s Best New Hotel Spa 2025” gekürt, während das One&Only Spa Kéa Island in Griechenland die Wähler beeindruckte und den Titel „World’s Best New Resort Spa 2025” gewann. Garrya Mù Cang Chải in Vietnam erhielt den Titel „World’s Best New Wellness Retreat 2025”.

Weitere Highlights waren das Guerlain Spa im One&Only Aesthesis, Griechenland, das zum „World’s Best City Resort Spa 2025” gekürt wurde, der Lanserhof Tegernsee in Deutschland, ausgezeichnet als „World’s Best Medical Spa 2025“; Surrenne at The Emory in England, geehrt als „World’s Best Private Members Club Spa 2025“; und das Ritz-Carlton Spa im The Ritz-Carlton in Hongkong, ausgezeichnet für „World’s Best Spa Service Excellence 2025“.

www.worldspaawards.com/winners/2025

Fotos: One & Only