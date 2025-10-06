Themen wie Natur, Genuss und Individualität prägen 2026 die Art, wie Reisende aus Deutschland ihre Ferien gestalten. Das hat eine repräsentative Befragung von 2.000 Menschen des Marktforschungsinstituts Appinio im Auftrag von TUI herausgefunden und dabei fünf Reisetrends ermittelt.

Die Reisetrends 2026 zeigen, wie individuell Urlaub heute verstanden wird: Für die einen steht die Erholung im Vordergrund, für die anderen kommt das Entdecken neuer Kulturen und das Erleben einzigartiger Momente an erster Stelle. Vor allem aber sehen wir, dass sich diese Vorstellungen keinesfalls ausschließen“, sagt Benjamin Jacobi, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung.

Back to Nature

Natur ist für viele Reisende der Inbegriff von Erholung. 34,9 Prozent der Befragten geben an, dass Landschaft und Natur für sie das wichtigste Urlaubsmotiv sind. Besonders Frauen suchen im Urlaub bewusst Ruhe in der Natur. Ob Wandern im Wald oder Auszeiten am See – naturnahe Reisen versprechen nicht nur Entspannung und Entschleunigung, sondern auch positive gesundheitliche Effekte.

Multistop Holiday

Mehr erleben heißt mehr entdecken. Ein Drittel der Befragten reist im Urlaub bevorzugt in Städte. Multistop-Urlaube – zum Beispiel durch Andalusien mit Stationen in Málaga, Granada und Sevilla – liegen im Trend. Dabei geht es nicht mehr nur darum, einen einzigen Urlaubsort zu genießen, sondern gleich mehrere Highlights individuell und flexibel miteinander zu verbinden, egal ob idyllische Strände oder urbane Hotspots. Ergänzend dazu werden Reisen in mehrere kleinere Städte, abseits der großen Metropolen, immer populärer. Zu den TUI-Aufsteigern dieser sogenannten „Townsizing-Ziele“ in diesem Herbst gehören Palermo, Bilbao, Dresden, Leipzig und Kiel.

Full Service Holiday

All-Inclusive-Urlaub bleibt der Favorit und erlebt vor allem bei den jüngeren Befragten ein Revival. Mit rund 38 Prozent bei den 18–24-Jährigen liegt die Vorliebe für die Rundumversorgung sogar höher als im Durchschnitt aller Befragten (35,3 %). Analog dazu sind Hotels mit Abstand die beliebteste Unterkunft (51,5 %) – auch bei jungen Menschen. Immer wichtiger wird zudem ein All Inclusive Angebot, das nachhaltig gestaltet ist. Viele Hotels haben ihre Bedarfsplanung optimiert, um Lebensmittelabfälle zu minimieren. Auch werden Angebote an Showcooking ausgebaut, an denen frische Gerichte nach Wunsch des Gastes zubereitet werden. All Inclusive ermöglicht stressfreie Erholung und planbare Kosten – ein Faktor, der gerade in den aktuellen Zeiten für viele Urlauber entscheidend ist.

Taste Tourism ist einer der Reisetrends 2026 (Foto: TUI AG)

Taste Tourism

Reisen, um Länder kulinarisch zu entdecken? Das ist kein Nischenphänomen mehr, sondern für viele Urlauber längst der Hauptgrund einer Reise. Kulinarik ist ein Schlüssel zum Urlaubsglück: 45,7 Prozent der Befragten geben im Urlaub für Essen und Trinken am meisten Geld aus, über die Hälfte probiert dabei gerne regionale Spezialitäten. Selbst Vegetarier und Veganer brechen ihre Ernährungsgewohnheiten teilweise zugunsten lokaler Delikatessen. Besonders Italien steht hoch im Kurs, wenn es um Genussreisen geht.

Indie Travel

Individuell und unabhängig: 45 Prozent der Reisenden recherchieren gezielt, um allein zu verreisen, und 59 Prozent verzichten dabei bewusst auf Komfort, um besondere Erfahrungen zu machen. Ob Solo-Travelling oder Roadtrip im eigenen Tempo – Indie Travel steht für Freiheit und authentische Erlebnisse und ist für alle ideal, die unabhängig ihre Reise planen, gestalten und durchführen möchten – egal, ob allein oder mit Gleichgesinnten.

Aufmacherbild: TUI AG