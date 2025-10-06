Nach einer grundlegenden zweijährigen Modernisierung öffnet das Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden im Oktober wieder seine Türen. Im Rahmen der umfangreichsten Renovierung in seiner 150-jährigen Geschichte präsentiert das Grandhotel 27 individuelle Zimmerkonzepte, gestaltet von der renommierten Innenarchitektin und Mitglied der Eigentümerfamilie Bergit Gräfin Douglas. Jedes Zimmer vereint Belle Époque-Romantik mit raffinierter, zeitgenössischer Eleganz, geprägt von edlen Materialien, maßgefertigten Möbeln und charakteristischen Stoffen ikonischer Häuser wie Pierre Frey, Colefax & Fowler und Loro Piana. Mit miteinander verbundenen Zimmern und Suiten, liebevollen Kinder-Extras und Aktivitäten für jedes Alter schafft das Brenners einen Rahmen für besondere Familienmomente.

Das Brenners Spa & Wellbeing lädt zu einem ganzheitlichen Erlebnis ein: von exklusiven Augustinus Bader Körperbehandlungen, innovativen Gesichtsbehandlungen und Detox-Kuren bis hin zu Achtsamkeitsprogrammen in der Natur. Herzstück des Spa-Bereichs ist neben der Saunalandschaft mit mehreren Saunen und Dampfbädern ist der Plunge Pool mit Loungebereich. Wer nach tiefergehender Erneuerung sucht, findet mit dem ReLIFE Longevity Protocol von Dr. König einen individuell abgestimmten Weg – von Entgiftung über Immunmodulation bis hin zur zellulären Regeneration. Gäste des Hauses haben außerdem exklusivem Zugang zum Festspielhaus und zur Max-Liebermann-Ausstellung im Museum Frieder Burda. Auch Naturerlebnisse wie Weinbergwanderungen, Waldbaden und Abenteuer im Schwarzwald werden geboten. Reservierungen sind ab sofort möglich für Aufenthalte ab dem 16. Oktober 2025. www.oetkerhotels.com