Mit einem Umsatz von 3,2 Milliarden Euro in 2024 kann Relais & Châteaux ein Plus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Die Gastronomie trug fast zur Hälfte zum Umsatz bei, schließlich gehören der Vereinigung unabhängiger Luxushotels auch zahlreiche Gourmetrestaurants an. Besonders gefragt waren bei deutschen Gästen die Häuser in Süddeutschland sowie in abgeschiedenen Regionen. Als Grundlage der Bilanz dienten die Angaben von 92 Prozent der Mitgliedsbetriebe. Wie die Vereinigung weiter mitteilt, bevorzugten die meisten Gäste aus Deutschland und Österreich Destinationen in Europa, wobei besonders Portugal an Marktanteilen zulegte. Im Vergleich zum Vorjahr waren aber auch mehr Fernreisen außerhalb des Kontinents dabei. Je abgeschiedener die Häuser liegen, umso beliebter scheinen sie zu sein: Inseln legten um 19 Prozent zu, Hotels in den Bergen um 26 und in Wildreservaten um 97 Prozent. Die Nachfrage nach naturnahen Erlebnissen nimmt deutlich zu.

Starke Markenbindung

Die Markenbindung bei Relais & Châteaux ist groß: Im Rahmen einer Verbraucherstudie gaben 58 Prozent der Gäste an, gezielt in Häusern der Vereinigung abzusteigen. Aktuell gehören Relais & Châteaux 580 Hotels und Restaurants an, allein seit 2023 sind 68 neue Mitglieder in 33 Ländern hinzugekommen. Um das Niveau nicht nur halten, sondern auch fördern zu können, sollen künftig alle zwei statt bisher drei Jahre Inspektionen erfolgen. www.relaischateaux.com

Aufmacherbild: Relais & Châteaux Fragsburg/Hannes Niederkofler