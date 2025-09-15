Mit Native Nature präsentiert ADA Cosmetics eine nachhaltige Hotelkosmetiklinie, die alltägliche Pflege in ein naturverbundenes Erlebnis verwandelt. Inspiriert vom japanischen Konzept des „Shinrin-Yoku“ – der japanischen Tradition des „Waldbadens“ – ist das Herzstück der Kollektion ein Duft, der zu 100% aus recycelten Holz- und Waldextrakten gewonnen wird und so die unverfälschte, belebende Kraft der Natur einfängt. Um den vielfältigen Anforderungen moderner Hotellerie gerecht zu werden, ist die Kollektion Native Nature in drei innovativen Spendersystemen erhältlich. Alle Spendersysteme sind mit dem automatisierten Nachfüllsystem ADA Cosmetics Refillution kompatibel. Dieses patentierte System ermöglicht es Hotels, die Kosmetikspender nachzufüllen und wiederzuverwenden. Dadurch wird der Plastikabfall um 95 Prozent reduziert, die Effizienz des Hotels maximiert und die Kosten gesenkt. www.ada-cosmetics.com

Aufmacherbild: © ADA Cosmetics