Pünktlich zum 75. Jubiläum von Dornbracht feiern auch die beiden von Sieger Design entworfenen Armaturenserien runden Geburtstag: Meta wird 30, Lulu 20 Jahre alt. Die eine steht für Minimalismus in seiner reinsten Form, die andere begeistert durch ihre unkonventionelle, geometrische Gestaltung: Meta und Lulu eint ihr ikonischer Look und ihre ästhetische Langlebigkeit. Mit ihrer klaren Linienführung und der Parallelität von Hebel und Armaturenkörper verkörpert Meta minimalistische Modernität und Eleganz. Im Zusammenspiel mit Oberflächen, Farben und Materialien zeigt das Design seine Wandelbarkeit. Als Meta 1995 erstmals vorgestellt wurde, galt der maximal reduzierte Entwurf noch als radikal. Beim ursprünglichen Gestaltungsprozess ging es darum, eine übergeordnete „Meta-Perspektive“ einzunehmen und so eine Form zu finden, die nicht an kurzlebige Moden und Trends gebunden ist. Um ihre wandelbare Ästhetik zu unterstreichen, wurde Meta immer wieder weiterentwickelt. Heute eröffnet die Serie mehr Gestaltungsspielraum als je zuvor. Lulu, die Armatur mit dem filigranen Hebel und den charakteristisch abgerundeten Kanten, ist seit 2005 erhältlich. Ihre weichen Konturen, die einen subtilen Kontrapunkt zur rechteckigen Grundform setzen, verleihen Lulu visuelle Leichtigkeit und taktilen Komfort. Besonders mit sanften, organischen Formen, die aktuelle Badarchitekturen prägen, geht das Design harmonische Verbindungen ein. www.dornbracht.com/design-series

Aufmacherbild: Dornbracht