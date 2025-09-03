Rocco Forte Hotels und das Investment- und Asset-Management-Unternehmen Emerald Pine Capital sind eine strategische Partnerschaft eingegangen. Sie umfasst Kompetenzen in Sourcing, Underwriting, Strukturierung und Umsetzung von Projekten. Ziel ist es, das Wachstum der internationalen Hotelgruppe in Europa und im Mittleren Osten zu fördern. Verwirklicht werden sollen Repositionierungs-, Value-Add- und Entwicklungsprojekte – sowohl in internationalen Metropolen als auch in beliebten Leisure-Destinationen. Dabei sollen Investoren von einem differenzierten Angebot profitieren und Eigentümer von einem ebenso effizienten wie transparenten Prozess. www.roccofortehotels.com