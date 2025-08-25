Rocco Forte Hotels hat bekannt gegeben, dass es den Betrieb des Hotel de Rome in Berlin mit Ablauf des bestehenden Pachtvertrags am 31. Oktober 2025 einstellen wird. Im Einvernehmen mit der Eigentümerin der Immobilie, Gruppo Statuto, die das Haus Anfang 2024 erworben hat, wurde vereinbart, dass der operative Betrieb einschließlich aller Mitarbeitenden zum 1. November 2025 an die Gruppo Statuto übergeht. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2006 durch Rocco Forte Hotels hat sich das Hotel de Rome als eines der führenden Luxushotels Berlins etabliert. www.roccofortehotels.com