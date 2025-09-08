hat nach dem Rückzug von CEO Jörg T. Böckeler vorübergehend die Gesamtverantwortung für Dorint übernommen. Brandes ist seit einem Jahr als Chief Operating Officer für die Hotelgruppe tätig. Zuvor war sie COO von Lindner Hotels. Im Lauf ihrer Karriere arbeitete sie außerdem u.a. bei Thomas Cook Group und Aldiana. Ihr Vorgänger Jörg Böckeler war nach rund acht Jahren aus dem Unternehmen ausgestiegen, weil er sich neu orientieren wollte. Die Hommage Luxury Hotels Collection wurde während seiner Zeit in führender Position bei Dorint maßgeblich entwickelt.