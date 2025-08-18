Kastens Hotel Luisenhof in Hannover ist als erstes deutsches Haus in die WorldHotels Luxury Collection der BWH Hotels aufgenommen worden. Das 5-Sterne-Superior-Hotel gehörte bisher zur Kategorie WorldHotels Elite. Damit gehört das Haus, das 1856 gegründet wurde, zu einem Netzwerk von weltweit 160 Luxus-Herbergen, die sich durch Eleganz, erstklassigen Service und gehobene Ausstattung auszeichnen. „Dieser Schritt ist für uns nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch eine Weiterentwicklung unserer Geschichte als Luxushotel in Familienbesitz“, so Hoteldirektor Marc Biewald. „Die Aufnahme in die Luxury Collection würdigt unseren Weg, Tradition mit Moderne zu verbinden.“ Das Hotel hat 149 Zimmer und Suiten, einen Fitnessbereich sowie eine Sauna. www.kastens-luisenhof.de