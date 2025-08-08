Das Buff Medical Resort in Konstanz am Bodensee wurde in den Kreis der zertifizierten MayrPrevent Zentren aufgenommen. Die Internationale Gesellschaft der Mayr-Ärzte vergibt das Qualitätssiegel an ausgewählte Gesundheitsresorts, die medizinische Qualität, moderne Diagnostik und ganzheitliche Therapien auf höchstem Niveau vereinen. MayrPrevent steht für eine wissenschaftlich fundierte und zukunftsweisende Umsetzung der F.X. Mayr-Kur – mit einem klaren Fokus auf Diagnostik, Darmgesundheit, Stoffwechseloptimierung und langfristigen Lebensstilveränderungen. Mit der Zertifizierung positioniert sich das Resort noch stärker als Destination für nachhaltige Gesundheitsvorsorge und Regeneration. „Unser Ziel ist es, Menschen präventiv zu stärken, bevor Beschwerden entstehen“, so Hans-Jürg Buff, CEO und Gründer des Resorts.

(v.l.n.r.) Dr. Sepp Fegerl, stellvertretender ärztlicher Direktor, den stellvertretenden kaufmännischen Direktor Jean Jacques Buff, Maja Buff, Managementpraktikantin Hotelfachschule sowie CEO und Gründer Hans-Jürg Buff. Das Buff Medical zeichnet sich durch das Zusammenspiel aus medizinischer Expertise, individueller Betreuung und luxuriösem Ambiente aus. Gäste profitieren von maßgeschneiderten Programmen, die Körper und Geist stärken, den Stoffwechsel in Balance bringen und neue Energie freisetzen. https://buff-medical-resort.com