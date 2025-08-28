Inspira Cosmetics hat im Rahmen einer Charity-Aktion 8.000 Euro zugunsten von Traumzeit e.V. eingenommen. 10 Prozent des Verkaufserlöses der Wonder Glow Night Cream Sweet Dreams gingen direkt an den Regensburger Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, krebskranken Kindern und deren Familien Herzenswünsche zu erfüllen und bei gemeinsamen Aktionen unvergessliche Stunden zu ermöglichen. Die bekannte Fernsehmoderatorin Alexandra Polzin nahm den Spendenscheck in Vertretung des Vereins aus den Händen von Inspira-Geschäftsführer Volker Kloubert entgegen. www.inspira-cosmetics.com